"Заплаха за сигурността на Турция": Анкара реагира на визитата на Мицотакис в пограничен гръцки остров

Министерството на отбраната на Турция разкритикува в четвъртък гръцкото военно присъствие на Кастелоризо след неотдавнашното посещение на премиера Кириакос Мицотакис на югоизточния егейски остров и близките военни постове, предаде гръцкото издание Kathimerini. За Гърция островът наскоро отбеляза 83-ата годишнина от освобождението си, докато Турция разглежда Кастелоризо за един от островите, предадени под гръцки суверенитет от Италия, при условие, че бъде демилитализиран съгласно Парижкия мирен договор от 1947 г. Проблемът на Анкара е, че не само, че не е демилитализиран, но и че представлява риск за сигурността на страната, тъй като близостта му с източнобеломорските острови до континенталната част на Турция е забележителна.

Недоволството на Турция

Говорителят на министерството контраадмирал Зеки Актюрк заяви, че Анкара следи отблизо развитието на събитията и повтори турските твърдения, че присъствието на военен персонал и военни кораби на Кастелоризо нарушава демилитаризирания статут на острова съгласно Парижкия мирен договор от 1947 г.

„Разполагането на военни елементи и военни кораби на острова, както и публичното им показване като част от посещения на високо ниво, не е съвместимо със статута на острова и не допринася за мира и стабилността“, заяви Актюрк, цитиран от турските медии. ОЩЕ: Нова криза между Гърция и Турция: Мицотакис показа мускули на Ердоган (ВИДЕА)

Той заяви, че Турция няма да приеме „пренебрегване на права и задължения, произтичащи от международни договори, или създаване на де факто ситуация на място“.

"Заплаха за сигурността на Турция"

Изявлението последва подобни забележки в сряда от турския външен министър Хакан Фидан , който определи гръцкото военно присъствие на островите, които Анкара счита за демилитаризирани, като заплаха за сигурността на Турция.

Атина отхвърли твърденията на Фидан, заявявайки, че те нямат основание в международното право и подчертавайки правото на Гърция да защитава суверенната си територия.

Мицотакис посети Кастелоризо през уикенда за събития по случай 83-ата годишнина от освобождението на острова, а също така посети военни постове на близките островчета Ро и Стронгили. ОЩЕ: Мицотакис и Ердоган напълно непознати на срещата на ООН