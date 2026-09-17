Официално: Ще има квоти за мъже и жени в управлението на публични дружества

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с които се въвеждат изисквания за представителството на двата пола в управителните органи на публичните дружества. Законопроектът е внесен от Министерския съвет.

Публичните дружества, които не попадат в категорията на микро-, малките и средните предприятия, ще трябва да въведат мерки, гарантиращи, че представителите на по-слабо представения пол заемат най-малко 33% от местата в управителните и надзорните съвети, както и в съветите на директорите.

При подаването на декларациите за корпоративно управление дружествата ще трябва да посочват и броя на жените и мъжете в състава на управителните си органи. Още: При стартирала наказателна процедура срещу България: Законът за равнопоставеност на жените и мъжете мина и през комисия

До 30 юни 2027 г. Комисията за финансов надзор трябва да изготви и публикува списък на публичните дружества, които са постигнали поставената цел за представителство на по-слабо представения пол.

Според приетите текстове за микро-, малко или средно предприятие се счита дружество с под 250 служители и годишен оборот до 50 млн. евро или годишна балансова стойност на активите до 43 млн. евро.

С преходни и заключителни разпоредби в Закона за защита от дискриминация депутатите приеха и санкции за публичните дружества, които не спазват новите изисквания.

Дружество, което наруши правото на предимство или използва дискриминационни критерии при избора на членове на управителните или надзорните си органи, ще може да бъде санкционирано с имуществена санкция от 5000 до 20 000 евро. Още: Българките са едни от най-заетите в ЕС: Мъжете обаче са по-добре заплатени

За непредоставяне на изискваната информация в срок, както и за подаване на непълни или неверни данни, е предвидена санкция от 2000 до 5000 евро.

Парламентът прие и правило за случаите, в които при подбора има кандидати с еднаква квалификация, компетентност и професионални резултати. Тогава предимство ще се дава на кандидата от по-слабо представения пол.

Дебатът

Председателят на социалната комисия Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" заяви, че парламентарната група ще подкрепи законопроекта.

"Трябва да бъде максимално бързо процедирано, за да не ни наложат глоба от Европейската комисия", коментира Сабрутев. Още: СБ: Никъде по света няма равенство между мъжете и жените на пазара на труда

От "Възраждане" обаче възразиха срещу новите правила.

Димо Дренчев заяви, че текстовете едновременно поставят изискване кандидатите да бъдат оценявани според качествата си, но предвиждат при равни условия да се дава предимство според пола.

По думите му предприятията ще разполагат със срок от шест месеца, за да се адаптират към новите изисквания, като при неспазването им санкцията може да достигне 20 000 евро.

Милена Недева от "Прогресивна България" защити промените. Според нея законът въвежда нормите за равнопоставеност между жените и мъжете и транспонира европейска директива, чиято цел е равно представителство на двата пола в управителните органи.

Тя отбеляза, че директивата е трябвало да бъде въведена в България още в края на 2024 г., а забавянето създава риск от санкции за страната.

Недева посочи още, че се въвежда задължение да се предоставя информация за установени нарушения и предприетите мерки. По думите й при провеждането на конкурсите първо ще се прилагат критериите за квалификация и компетентност, а правилото за предимство на по-слабо представения пол ще се прилага, когато кандидатите отговарят на изискванията за съответната длъжност.

"От Брюксел ви спускат директно норма по пол", заяви Георги Георгиев от "Възраждане".

Според него при равни условия кандидатите ще бъдат разглеждани и през призмата на пола, което по думите му противоречи на конституционната забрана за дискриминация по пол.