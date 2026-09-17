АЕЦ Запорожие: Кризата в централата е пъзел от украински и руски данни

Нивото на охладителния басейн за реакторите на АЕЦ Запорожие - най-голямата в Европа, е паднало до 12,55 метра в края на август, след като през юли е било 12,86 метра, а в началото на август: 12,63 метра. Това съобщава Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). И уточнява - за да може да се задоволяват нуждите от охлаждане на реакторите на АЕЦ-а, нивото трябва да е най-малко 15 метра.

Централата, която е под руска окупация от пролетта на 2022 година, има общо 6 реактора. Нито един в момента не работи - всичките са в състояние на студен режим, което и от ГУР напомнят в своя публикация в Телеграм.

И още украински разузнавателни данни - едва 1150 служители осигуряват експлоатацията и поддръжката на АЕЦ-а, а от началото на август централата 3 пъти е останала без външно ел. захранване - на 1, 4 и 8 август. "Причината за прекъсванията на електрозахранването в станцията през август са проблеми с електропреносната линия "Феросплавна-1". Когато няма ток отвън, за да бъдат подсигурени нуждите на АЕЦ-а, се задействат генератори на дизелово годино. Ако по-продължително време няма ток, дневно ще трябват по 150 тона дизел за генераторите", твърдят от ГУР.

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"Ситуацията във временно окупирания Енергодар в Запорожка област също се влошава. Градът има системни прекъсвания на мобилните комуникации, достъпа до интернет, електрозахранването и водоснабдяването. Има и недостиг на гориво, питейна вода и храна. Държавата-агресор Русия умишлено създава условия за информационна изолация на Енергодар, за да се минимизират изтичанията на информация за катастрофалната ситуация в града и в Запорожката АЕЦ. По-специално се регистрират целенасочени прекъсвания на интернет и мобилните комуникации, както и случаи на произвол от страна на руски "полицаи" срещу цивилното население. Същевременно Москва, чрез своите представители в МААЕ, се стреми да русифицира организацията и да използва международния статут на агенцията, за да оправдае окупацията на АЕЦ-а. Една от задачите на съответната хибридна кампания е да "нормализира" информационния фон и да създаде предпоставки за по-нататъшна легитимация на руския контрол над украинската атомна електроцентрала. Като част от тези усилия Русия се опита да организира и използва за свои цели посещението на генералния директор на агенцията Рафаел Гроси в окупираната ЗАЕЦ преди 70-ата сесия на Генералната конференция на МААЕ във Виена на 14–17 септември, където се разглежда и въпросът за ядрената безопасност на Украйна", добавят от ГУР.

Като пример за руското влияние в МААЕ ГУР дава инициативата, в която Крим е представен на карта като част от Русия в актуализираната глобална интегрирана информационна система на МААЕ PRIS.

Станцията продължава да остава военна база и своеобразно убежище за руския окупационен гарнизон, тъй като руснаците разбират, че украинските войски няма да нанесат удар по централата, завършват от ГУР.

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Руската версия

На 14 септември пиар агенцията на "Росатом" в България "Икона Комюникейшънс" изпрати и до българските медии съобщение как Алексей Лихачов, генералният директор на "Росатом", говорил с Рафаел Гроси за Запорожката АЕЦ. Накратко най-важните акценти в съобщението:

"(...) от края на април се наблюдава рязка ескалация на ситуацията на площадката на централата и в нейния сателитен град поради продължаващите атаки от страна на украинските въоръжени сили. През последните четири месеца и половина са извършени над 750 удара с украински дронове и артилерия по Запорожката АЕЦ и Енергодар. Киев систематично атакува цивилни и служители на централата. От началото на ескалацията са убити 20 души, включително 9 служители на Запорожката АЕЦ, а над 100 са ранени.

Ръководителят на "Росатом" обърна внимание на директора на МААЕ и върху друго престъпление, извършено от киевския режим – неотдавнашните удари по цистерни, доставящи гориво до Запорожката АЕЦ, довели до жертви (бел. ред. - предвид факта, че централата беше минирана от руснаците, доставките за нея при наличие на руски военен гарнизон се считат от Украйна за подпомагане на окупационната руска армия: Минирането на АЕЦ Запорожие си остава: МААЕ потвърди). Бе подчертано, че ударите са свързани с доставката на дизелово гориво, което е спешно необходимо за гарантиране на ядрената безопасност на централата. Р. Гроси заяви готовност да проучи варианти за съдействие на Агенцията при провеждането на подобни операции".

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