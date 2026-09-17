Кабинетът "Радев":

АЕЦ Запорожие: Кризата в централата е пъзел от украински и руски данни

17 септември 2026, 14:19 часа 459 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
АЕЦ Запорожие: Кризата в централата е пъзел от украински и руски данни

Нивото на охладителния басейн за реакторите на АЕЦ Запорожие - най-голямата в Европа, е паднало до 12,55 метра в края на август, след като през юли е било 12,86 метра, а в началото на август: 12,63 метра. Това съобщава Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). И уточнява - за да може да се задоволяват нуждите от охлаждане на реакторите на АЕЦ-а, нивото трябва да е най-малко 15 метра.

Централата, която е под руска окупация от пролетта на 2022 година, има общо 6 реактора. Нито един в момента не работи - всичките са в състояние на студен режим, което и от ГУР напомнят в своя публикация в Телеграм.

И още украински разузнавателни данни - едва 1150 служители осигуряват експлоатацията и поддръжката на АЕЦ-а, а от началото на август централата 3 пъти е останала без външно ел. захранване - на 1, 4 и 8 август. "Причината за прекъсванията на електрозахранването в станцията през август са проблеми с електропреносната линия "Феросплавна-1". Когато няма ток отвън, за да бъдат подсигурени нуждите на АЕЦ-а, се задействат генератори на дизелово годино. Ако по-продължително време няма ток, дневно ще трябват по 150 тона дизел за генераторите", твърдят от ГУР.

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"Ситуацията във временно окупирания Енергодар в Запорожка област също се влошава. Градът има системни прекъсвания на мобилните комуникации, достъпа до интернет, електрозахранването и водоснабдяването. Има и недостиг на гориво, питейна вода и храна. Държавата-агресор Русия умишлено създава условия за информационна изолация на Енергодар, за да се минимизират изтичанията на информация за катастрофалната ситуация в града и в Запорожката АЕЦ. По-специално се регистрират целенасочени прекъсвания на интернет и мобилните комуникации, както и случаи на произвол от страна на руски "полицаи" срещу цивилното население. Същевременно Москва, чрез своите представители в МААЕ, се стреми да русифицира организацията и да използва международния статут на агенцията, за да оправдае окупацията на АЕЦ-а. Една от задачите на съответната хибридна кампания е да "нормализира" информационния фон и да създаде предпоставки за по-нататъшна легитимация на руския контрол над украинската атомна електроцентрала. Като част от тези усилия Русия се опита да организира и използва за свои цели посещението на генералния директор на агенцията Рафаел Гроси в окупираната ЗАЕЦ преди 70-ата сесия на Генералната конференция на МААЕ във Виена на 14–17 септември, където се разглежда и въпросът за ядрената безопасност на Украйна", добавят от ГУР.

Като пример за руското влияние в МААЕ ГУР дава инициативата, в която Крим е представен на карта като част от Русия в актуализираната глобална интегрирана информационна система на МААЕ PRIS.

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Станцията продължава да остава военна база и своеобразно убежище за руския окупационен гарнизон, тъй като руснаците разбират, че украинските войски няма да нанесат удар по централата, завършват от ГУР.

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Руската версия

На 14 септември пиар агенцията на "Росатом" в България "Икона Комюникейшънс" изпрати и до българските медии съобщение как Алексей Лихачов, генералният директор на "Росатом", говорил с Рафаел Гроси за Запорожката АЕЦ. Накратко най-важните акценти в съобщението:

"(...) от края на април се наблюдава рязка ескалация на ситуацията на площадката на централата и в нейния сателитен град поради продължаващите атаки от страна на украинските въоръжени сили. През последните четири месеца и половина са извършени над 750 удара с украински дронове и артилерия по Запорожката АЕЦ и Енергодар. Киев систематично атакува цивилни и служители на централата. От началото на ескалацията са убити 20 души, включително 9 служители на Запорожката АЕЦ, а над 100 са ранени.

Ръководителят на "Росатом" обърна внимание на директора на МААЕ и върху друго престъпление, извършено от киевския режим – неотдавнашните удари по цистерни, доставящи гориво до Запорожката АЕЦ, довели до жертви (бел. ред. - предвид факта, че централата беше минирана от руснаците, доставките за нея при наличие на руски военен гарнизон се считат от Украйна за подпомагане на окупационната руска армияМинирането на АЕЦ Запорожие си остава: МААЕ потвърди). Бе подчертано, че ударите са свързани с доставката на дизелово гориво, което е спешно необходимо за гарантиране на ядрената безопасност на централата. Р. Гроси заяви готовност да проучи варианти за съдействие на Агенцията при провеждането на подобни операции".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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