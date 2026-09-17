Мая Манолова се уреди с нов държавен пост

Мая Манолова поема поста на председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това става ясно след правителствено решение, с което тя е определена начело на държавния орган за срок до изтичане на съответния мандат. ОЩЕ: "Проверете си сметките": Манолова предупреди за принуда да сменим водомерите си, иначе - максимално потребление

С промяната се прекратяват временно изпълняваните функции на досегашния председател Александър Колячев, който заемаше поста след освобождаването на Мария Филипова, избрана за заместник-омбудсман. Колячев остава член на тричленния състав на комисията.

КЗП функционира като специализиран държавен орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, упражняващ административен контрол върху вътрешния пазар, нелоялните търговски практики и безопасността на стоките и услугите. Рутинната дейност на комисията се ръководи от трима членове с 5-годишен мандат, сред които задължително има юрист и икономист.