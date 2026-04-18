Ако има агресия срещу страна членка: Заради Тръмп ЕС тества отбрана по модел "чл. 5 на НАТО"

Европейският съюз ще проведе симулации на своя механизъм за взаимна помощ в случай на нападение – клауза от Договора за функционирането на ЕС, която придоби по-голяма актуалност на фона на напрежението в НАТО. Тези учения ще имитират процеса на вземане на решения, ако дадена държава членка поиска военна подкрепа от останалата част от ЕС, пише Bloomberg, позовавайки се на високопоставен служител от блока. Ученията ще се проведат сред посланиците на ЕС в Брюксел, а след това и на срещата на министрите на отбраната през май в Кипър, гласи информацията. Темата ще бъде обсъдена и на неформалната среща на лидерите следващата седмица на средиземноморския остров.

Всичко това подчертава как Европа реагира на разрива в трансатлантическите връзки след заплахите на американския президент Доналд Тръмп да оттегли САЩ от НАТО и заявеното му желание да придобие Гренландия, която е полуавтономна част от Дания. Причината републиканецът да не иска Вашингтон вече да е в Алианса, е обявената от него липса на помощ от съюзниците във войната срещу Иран.

Член 42.7 от Договора за ЕС - като чл. 5 от Договора за НАТО

Член 42.7 от Договора за ЕС гласи, че ако държава членка е „жертва на въоръжена агресия на своя територия“, другите страни членки имат „задължение да окажат помощ и съдействие с всички средства, с които разполагат“.

Така клаузата е формулирана по-категорично от основния член 5 на НАТО, който гласи, че въоръжено нападение срещу държава членка задължава членовете да предприемат „такива действия, каквито счетат за необходими“, включително, но не задължително, въоръжена сила. ЕС обаче не разполага с военната мощ и структурите на НАТО.

Снимка: Getty Images

Клаузата на Европейския съюз е била задействана само веднъж - от Франция - след терористичните атаки през 2015 г. В началото на 2026 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова блока да приложи клаузата на практика.

Кипър, който не е член на НАТО поради дългогодишния си конфликт с Турция, проявява особен интерес към засилването на клаузата за взаимна помощ на ЕС, след като не много отдавна ирански дронове атакуваха и нанесоха удар по британска военна база на острова.

Член 5 от Устава на НАТО също е бил задействан само веднъж – след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. срещу САЩ.

