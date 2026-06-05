Кабинетът "Радев":

"Дори не мисля за това, откровен съм": Путин с отговор дали ще е на власт до 2036 г. (ВИДЕО)

05 юни 2026, 8:22 часа 458 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Дори не мисля за това, откровен съм": Путин с отговор дали ще е на власт до 2036 г. (ВИДЕО)

"Само Господ знае дали аз или всички вие, които сте се събрали тук, ще сме здрави да доживеем до утре или дотогава, докато трябва да постигнем целите, за които сме на този свят". Това заяви руският диктатор Владимир Путин по време на среща с представители на международни информационни агенции на събитие в рамките на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

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"Вярно е, че съгласно руската конституция мога да бъда преизбиран до 2036 година, но е твърде рано да се говори за това, ако трябва да съм честен. Дори не мисля за това – откровен съм с Вас", каза Путин след като беше попитан и темата с това докога ще е на власт беше повдигната.

Припомняме, че руската конституция беше специално променена именно заради Путин - в предишния си вариант тя не позволяваше повече от два мандата да си президент на Русия, което беше "прочетено" от Путин като два последователни мандата и затова Дмитрий Медведев стана руски президент за един мандат, като тогава Путин беше премиер на Руската федерация. Нямаше обаче съмнение кой всъщност управлява в Русия и че смяната е "козметична".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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