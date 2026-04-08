Тръмп се среща с Рюте: Възможно ли е да изтеги САЩ от НАТО?

08 април 2026, 23:47 часа
Доналд Тръмп ще обсъди исторически въпрос — потенциалното оттегляне на САЩ от Алианса, с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Това съобщи говорителят на Белия дом Каролайн Левит. Тя уточни, че самият американски президент ще обяви решението си пред журналисти след срещата с Рюте.

Левит отново обяви, че Тръмп е „тествал“ съюзниците си, като е поискал помощ за Иран и те са се провалили. „Той ми каза „Това беше тест за НАТО — и те го провалиха“. Много е тъжно, че НАТО обърна гръб на американския народ през последните шест седмици, когато именно американският народ финансира тяхната отбрана. Президентът Тръмп с нетърпение очаква да проведе много откровен и директен разговор със генералния секретар Рюте“, обясни тя.

Изтегляне или предислоциране на военни?

Същевременно Wall Street Journal обяви, че администрацията на Тръмп обмисля изтегляне на американски войски от съюзници в НАТО, които отказаха да подкрепят кампанията му срещу Иран. Според информацията, те ще бъдат преразпределени в държави, които подкрепиха усилията на САЩ в Близкия изток.

Елин Димитров Отговорен редактор
