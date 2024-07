Руски "герой от СВО" се опита да подпали заведение, останал недоволен от поръчката (ВИДЕО)

"Герой от СВО" се опита да подпали семейно заведение в Свердловска област, Русия.

Мъжът, останал недоволен от плодовата салата, която му била поднесена. Той започнал да крещи, а след като бил изведен от охраната навън се върнал с туба бензин и започнал да го разлива пред заведението.

Още: Страхът от връщащите се руски войници от Украйна се промъква в Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Преди да се опита да подпали заведението мъжът се оплакал в полицията. Пожарът е предотвратен от охраната, която забелязала какво прави "героят."

In the Sverdlovsk region of Russia, an "SMO Hero" tried to burn down a cafe because he didn't like the service. pic.twitter.com/hqf8337GNG