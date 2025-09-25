Войната в Украйна:

Александър Вучич покани Тръмп в Сърбия

25 септември 2025, 06:18 часа 394 прочитания 0 коментара
Александър Вучич покани Тръмп в Сърбия

Александър Вучич е отправил официална покана към президента на САЩ Доналд Тръмп да посети Сърбия. Вучич, след речта си на заседанието на Общото събрание на ООН, каза, че официалната покана до Тръмп е била предадена чрез Държавния департамент по време на срещата му с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, пише БТА.

ОЩЕ: Вучич пред ООН: Сърбия не е руска марионетка

"На срещата със секретаря Рубио тонът беше приятелски, разговорът беше искрен, открит и изключително съдържателен", каза Вучич пред журналисти. По-рано Вучич написа в своя Instagram профил, че е имал важен и съдържателен разговор с Рубио.

Според публикацията разговорът е бил фокусиран върху засилването на политическия диалог между Сърбия и САЩ, подобряване на икономическото сътрудничество и общите предизвикателства в областта на сигурността. Специален акцент е поставен върху въпросите в областта на икономиката и търговията, включително решаването на американските мита, както и възможностите за нови инвестиции, сътрудничество в енергетиката и развитието на нови технологии.

ОЩЕ: Марко Рубио е поискал среща с Александър Вучич

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Обсъдени са и перспективите, които предлага механизмът за стратегически диалог между двете страни.

Основна тема в диалога между Вашингтон и Белград са санкциите срещу сръбската петролна компания НИС, която е под контрола на руския гигант "Газпром". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Сърбия Александър Вучич Марко Рубио информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес