Александър Вучич покани Тръмп в Сърбия

Александър Вучич е отправил официална покана към президента на САЩ Доналд Тръмп да посети Сърбия. Вучич, след речта си на заседанието на Общото събрание на ООН, каза, че официалната покана до Тръмп е била предадена чрез Държавния департамент по време на срещата му с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, пише БТА.

ОЩЕ: Вучич пред ООН: Сърбия не е руска марионетка

"На срещата със секретаря Рубио тонът беше приятелски, разговорът беше искрен, открит и изключително съдържателен", каза Вучич пред журналисти. По-рано Вучич написа в своя Instagram профил, че е имал важен и съдържателен разговор с Рубио.

Според публикацията разговорът е бил фокусиран върху засилването на политическия диалог между Сърбия и САЩ, подобряване на икономическото сътрудничество и общите предизвикателства в областта на сигурността. Специален акцент е поставен върху въпросите в областта на икономиката и търговията, включително решаването на американските мита, както и възможностите за нови инвестиции, сътрудничество в енергетиката и развитието на нови технологии.

ОЩЕ: Марко Рубио е поискал среща с Александър Вучич

Обсъдени са и перспективите, които предлага механизмът за стратегически диалог между двете страни.

Основна тема в диалога между Вашингтон и Белград са санкциите срещу сръбската петролна компания НИС, която е под контрола на руския гигант "Газпром".