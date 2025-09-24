Войната в Украйна:

Вучич пред ООН: Сърбия не е руска марионетка

24 септември 2025, 22:44 часа 373 прочитания 0 коментара
Сръбският президент Александър Вучич заяви пред Общото събрание на ООН, че Сърбия не е руска марионетка и че срещу страната и Република Сръбска се води кампания с фалшиви твърдения. „Навсякъде по света, безброй пъти сме чували как „добре осведомени източници“ твърдят, че е въпрос само на момент преди Сърбия да нападне някой регион, също както и за Република Сръбска в Босна и Херцеговина. Това беше лъжа — удобна завеса, която даде възможност на международни представители да се разправят с легитимните представители на сръбския народ“, каза Вучич.

„Вече три години и половина от началото на конфликта в Украйна слушаме, че ние, уж като руска марионетка, ще нападнем някой регион. Това не се случи и няма да се случи. Сърбия е свободна, независима и суверенна държава, която взема самостоятелно собствените си решения“, допълни той, цитиран от БГНЕС.

Сръбският президент подчерта още, че страната остава отдадена на европейския път и няма да нападне никого, като същевременно ще защитава свободата си.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
