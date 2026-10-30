Ало, Зеленски е - ще вдигне ли Путин? Песков: Никой не звъни все още (ВИДЕО)

"Казахте, че ако иска, Зеленски може да дойде в Москва. А какво ще стане, ако се обади по телефона (на Путин), ние ще говорим ли?". Този въпрос беше зададен на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. И той избегна пряк отговор с думите: "Никой не звъни все още".
Преди това Песков беше питан дали Путин ще вдигне телефона, ако се обадят германският канцлер Фридрих Мерц или френският президент Еманюел Макрон. "Ще вдигне. Той е отворен за диалог с всеки", увери Песков.
🤡 Putin is ready to speak with Zelensky over the phone — but no one has called yet That's how Peskov tried to wriggle out of an awkward question from a Russian propagandist. Not very convincingly: — (Inaudible — ed.) said that if the leaders of Norway or Finland called again, the president would pick up the phone. But what if Macron or Merz called? — He would pick up the phone too. — And talk to them? — Of course. He's open to dialogue with everyone. — You said that if Zelensky wants to, he can come to Moscow. But what if he calls? Would Putin speak to him on the phone? — Well, no one's called yet. — Thank you. Hadn't thought of that.— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026
Всичко това на фона на многогодишни откази на Путин да се срещне очи в очи със Зеленски на неутрална територия.
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