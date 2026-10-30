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Ало, Зеленски е - ще вдигне ли Путин? Песков: Никой не звъни все още (ВИДЕО)

30 октомври 2026, 13:55 часа 973 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ало, Зеленски е - ще вдигне ли Путин? Песков: Никой не звъни все още (ВИДЕО)

"Казахте, че ако иска, Зеленски може да дойде в Москва. А какво ще стане, ако се обади по телефона (на Путин), ние ще говорим ли?". Този въпрос беше зададен на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. И той избегна пряк отговор с думите: "Никой не звъни все още".

Преди това Песков беше питан дали Путин ще вдигне телефона, ако се обадят германският канцлер Фридрих Мерц или френският президент Еманюел Макрон. "Ще вдигне. Той е отворен за диалог с всеки", увери Песков.

Всичко това на фона на многогодишни откази на Путин да се срещне очи в очи със Зеленски на неутрална територия.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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