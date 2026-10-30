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Може да обработва съдържание от медии, без дори издателят да има право на избор: Великобритания разследва Meta

30 октомври 2026, 14:11 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Може да обработва съдържание от медии, без дори издателят да има право на избор: Великобритания разследва Meta

Британският орган за защита на конкуренцията CMA започна разследване на новите търговски условия на Meta, които могат да позволят на компанията да използва съдържание на медии за собствени продукти, включително свързани с изкуствен интелект, без издателите да имат реален избор. Регулаторът ще проверява дали тези условия представляват злоупотреба с господстващо положение на пазара. Meta временно е спряла въвеждането им, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Още: "Той пое контрола над профила ми": Новият AI агент Muse на Meta дал без разрешение домашния адрес на притежателя си

От CMA изразиха опасения, че задължаването на издатели и други компании за съдържание да приемат условията може да представлява налагане на несправедливи търговски практики. “CMA се опасява, че изискването издателите на новини и други компании за съдържание да приемат тези условия може да представлява незаконно налагане на несправедливи търговски условия на хиляди британски компании, които разчитат на услугите на Meta, за да достигат до своите клиенти и аудитории“, се посочва в съобщение на регулатора. Още: Удар по Meta: Осъдиха компанията да плати 25 млрд. долара

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разследване нелоялни търговски практики конкуренция Meta
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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