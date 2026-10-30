Преди дебюта на Никола Цолов във Формула 1: Пилот на Рейсинг Булс не е сигурен за бъдещето си

Както вече стана ясно, българският пилот Никола Цолов ще дебютира във Формула 1 днес, на 30 октомври, в тренировката за Гран при на Мексико. Цолов все още няма гарантирано място във Формула 1, но има шанс да го намери, тъй като не всички отбори са потвърдили съставите си за сезон 2027. Именно такъв отбор е Рейсинг Булс, като един от пилотите - Лиъм Лоусън, не е сигурен за бъдещето си и не знае какво повече да направи, за да си подсигури мястото във Формула 1.

Лиъм Лоусън: "Това беше една много силна година за нас"

Самият Лиъм Лоусън заяви, че сезон 2026 е безспорно най-добрият в кариерата му и няма идея какво повече да направи, за да си подпечата сигурно място в отбора на Рейсинг Булс. Тимът не е обявил състава си за следващата кампания, като трябва да избира между трима пилоти за 2 места. Никола Цолов е сред кандидатите за една от позициите. Ето какво каза Лиъм Лоусън пред "RacingNews365": "Просто смятам, че това беше една много силна година за нас, особено втората половина, нещата вървяха много, много силно. Опитът да се постигне тази последователност във Формула 1 е много, много труден и тя може бързо да ме напусне. Предвид множеството променливи, това очевидно е нещо, което винаги е фактор.

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"Просто се опитвам да запазя тази нагласа"

Но за нас, мисля, че наистина извлякохме максимума тази година, особено през втората половина. Така че, да, не съм съвсем сигурен какво повече се очаква, но също така не искам да мисля твърде много за цялата ситуация с избора на пилотско място. Просто защото преди година мислех много за това, беше ми обсебило съзнанието и това просто те кара да прекаляваш с това. Тази година обаче не съм мислил много за това, и нещата вървяха добре. Затова просто се опитвам да запазя тази нагласа, да събера колкото се може повече точки и да завърша сезона с колкото се може по-добър актив".

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