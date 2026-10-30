Легенда на Реал Мадрид за казуса на Мбапе: В Китай се смятат, че са господарите на света

Скандалът между Килиан Мбапе и Китай продължава да бушува, след като нападателят на Реал Мадрид заяви, че едно от любимите му сатирични изображения е меме, на което лицето му е насложено върху това на "китайски диктатор" - ясен намек, макар и без да го назовава по име, към бившия лидер Мао Дзедун. Въпреки че не посочи конкретно име, французинът все пак спомена думата "диктатор", което предизвика остра полемика, поради която той бе принуден да се извини, след като стана обект на бойкот в азиатската страна.

Легенда на Реал Мадрид коментира казуса с Мбапе и Китай

Човекът, който познава добре Китай, е бившият селекционер на националния отбор на страната, както и на испанския национален отбор - Хосе Антонио Камачо. Бившият играч на Реал Мадрид коментира темата в предаването "El Partizado de COPE". Камачо заяви: "Те винаги ти казват, че трябва да се приспособиш към техните правила, към техния начин на живот и към всичко, което правят. Те смятат, че са господарите на света във всички аспекти, и това не е лесно."

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Той коментира още, че "те искат всичко да става много бързо и, когато може би се уморят, просто хвърлят всичко на вятъра. Заложиха много на футбола, на рекламата и прочие, а сега вече не искат толкова много реклама и са такива." Бившият треньор даде един съвет: "Предполагам, че Реал Мадрид и Мбапе ще имат добри адвокати, защото те прекратяват договора незабавно и ти ще трябва да се оправяш сам с ФИФА, с УЕФА или с когото и да е необходимо. Сигурно ще се опитат да преговарят, например с Ла Лига, за да видят дали може би ще им вземат по-малко."

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