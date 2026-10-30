Сателитни данни: Руски изтребител пето поколение се е разбил. 1750 нови крилати ракети за арсенала на Украйна

Русия е загубила още един свой изтребител пето поколение Су-57 - това твърди един от украинските мониторингови канали, който публикува и сателитни снимки. Според "Абсолютно надійне джерело" (иронията е, че в превод това значи "Абсолютно надежден източник"), случаят е от Ахтубинск в Астраханска област - изтребителят се е запалил поради авария при стартиране на двигателя и е изгорял. Русия официално не е коментирала.

Украинският канал съобщава, че това е четвъртият Су-57, загубен от Русия през 2026 г. Руският опозиционен телеграм канал ASTRA, който е с етикет "чужд агент", изчислява, че през май месец е свален един Су-57 и има друга загуба на Су-57 през юли тази година.

Стойността на един Су-57 е между 35 и 100 милиона долара - към 35 млн. е за домашна употреба, а към 100 млн. долара - за износ зад граница.

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Куп нови крилати ракети за Украйна

Междувременно базираната в Нидерландия отбранителна компания Destinus вече е натрупала резерв от 1750 крилати ракети Ruta B1 (Рута), като месечно прави по 300. Това става ясно от информация на корпоративния сайт на Destinus.

"Първите няколко са трудни за производство. Те са прототипи, но преминаването от прототип към мащаб е истинско предизвикателство", казва Сидни Берндт, главен директор по производството и веригата за доставки. Той добави, че тестът е изграждането на всяка една ракета по един и същ стандарт, докато производството расте.

Турбореактивният двигател T150, който задвижва Ruta B1, е разработен и произведен от Destinus. Destinus също така проектира корпуси, насочване и авионика.

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