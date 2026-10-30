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Сателитни данни: Руски изтребител пето поколение се е разбил. 1750 нови крилати ракети за арсенала на Украйна

30 октомври 2026, 14:09 часа 979 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Сателитни данни: Руски изтребител пето поколение се е разбил. 1750 нови крилати ракети за арсенала на Украйна

Русия е загубила още един свой изтребител пето поколение Су-57 - това твърди един от украинските мониторингови канали, който публикува и сателитни снимки. Според "Абсолютно надійне джерело" (иронията е, че в превод това значи "Абсолютно надежден източник"), случаят е от Ахтубинск в Астраханска област - изтребителят се е запалил поради авария при стартиране на двигателя и е изгорял. Русия официално не е коментирала.

Украинският канал съобщава, че това е четвъртият Су-57, загубен от Русия през 2026 г. Руският опозиционен телеграм канал ASTRA, който е с етикет "чужд агент", изчислява, че през май месец е свален един Су-57 и има друга загуба на Су-57 през юли тази година.

Стойността на един Су-57 е между 35 и 100 милиона долара - към 35 млн. е за домашна употреба, а към 100 млн. долара - за износ зад граница.

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Куп нови крилати ракети за Украйна

Междувременно базираната в Нидерландия отбранителна компания Destinus вече е натрупала резерв от 1750 крилати ракети Ruta B1 (Рута), като месечно прави по 300. Това става ясно от информация на корпоративния сайт на Destinus.

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"Първите няколко са трудни за производство. Те са прототипи, но преминаването от прототип към мащаб е истинско предизвикателство", казва Сидни Берндт, главен директор по производството и веригата за доставки. Той добави, че тестът е изграждането на всяка една ракета по един и същ стандарт, докато производството расте.

Турбореактивният двигател T150, който задвижва Ruta B1, е разработен и произведен от Destinus. Destinus също така проектира корпуси, насочване и авионика.

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Су-57 паднал руски самолет ракета Рута Destinus
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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