Атаки с дронове затвориха всички летища в Москва, и в Санкт Петербург на руснаците не им беше приятно (ВИДЕО)

Над 370 полета бяха забавени поради атака с дронове срещу Москва през нощта на 29 срещу 30 октомври. От вечерта на 29 октомври до 7:30 ч. московско време над 862 дрона са летели към руската столица. Повечето от тях са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана на военното министерство около границите на региона, а 170 дрона са били неутрализирани при приближаването им към Москва, заяви кметът на града Сергей Собянин.

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Поради атаката и четирите летища в Москва бяха принудени да затворят, обяви Федералната агенция за въздушен транспорт. Ограниченията продължиха повече от девет часа и засегнаха около 370 полета, твърди прокремълският канал Baza.

Хаос и на летище "Пулково" в Санкт Петербург

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На летище „Пулково“ в Санкт Петербург пък пътниците бяха принудени да си разпределят храна и вода - също поради пренасочени полети.

Изданието „Фонтанка“ съобщава, че поради пренасочените полети от Москва към Санкт Петербург на летище „Пулково“ са се образували огромни опашки, а пътниците са били принудени да си разпределят храна и вода.

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