Жалко: Магомед Рамазанов, Иванов и Наим отпаднаха безславно от Световното първенство по борба

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов, Георги Иванов и Микяй Наим допуснаха поражения в елиминациите и отпаднаха от Световното първенство по борба в свободен стил в Астана. Рамазанов се състезава в категорията до 86 кг, като се изправи срещу двукратния световен шампион Камрат Гасемпур от Иран. Той загуби с 5:3. Георги Иванов записа победа над Габриел Силва от Бразилия, но загуби от германеца Мохсен Сияр. От своя страна, Микяй Наим загуби още на старта от индиеца Нихит Нихил.

Магомед Рамазанов загуби от двукратен световен шамион

Рамазанов имаше най-тежката задача и започна на 86 кг срещу иранеца Камрат Гасемпур, който има две световни титли - от 2021 г. и 2022 г. Той поведе с точка през първата част, но Гасемпур изравни през втората и записа четири точки след отбита атака на българския национал за 5:1. Рамазанов успя да върне само две точки до края и загуби схватката, а иранецът отстъпи в следващата срещу Малик Шаваев от Киргизстан.

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Иванов записа победа, Наим загуби на старта

Георги Иванов записа единствената българска победа срещу бразилеца Габриел Силва, но след това отстъпи на Мохсен Сияр на осминафиналите. Българинът имаше солидна преднина от пет точки, но бе туширан от германския национал, който в следващата схватка се изправи срещу американеца Уайът Хендриксън. Германският национал отстъпи с 2:12 и Иванов бе елиминиран. Микяй Наим загуби с 2:12 на старта срещу индиеца Нихит Нихил, който също допусна поражение на осминафиналите и така българският национал отпадна от турнира в Астана.

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