За първи път: Ирландия действа по обединение с управляваната от Великобритания Северна Ирландия

Ирландия създава правителствена агенция, която за първи път ще се заеме с проучвания и подготовка за "бъдещо обединение с управляваната от Великобритания Северна Ирландия". Това каза днес ирландският премиер Михол Мартин пред в. "Айриш таймс". Новата агенция ще бъде натоварена със задачата да проучи моделите и предизвикателствата при различни възможни варианти, включително Северна Ирландия да остане част от Обединеното кралство или да запази своя децентрализиран статут, но като част от обединена Ирландия.

"Това, което ме тревожи в тази кампания за референдум за обединение след Брекзит, е, че тя е политизирана, че се прибягва до едностранен подход", заяви Мартин пред изданието. Той смята за некоректно да се налага внушението, че ще бъде лесно и че ще бъде "победа за национализма". Вместо това от думите му става ясно, че той по-скоро е привърженик на подход, "който искрено се стреми да изслуша всички гледни точки".

Съгласно условията на мирното споразумение от 1998 г. британското правителство е длъжно да свика референдум за ирландското обединение, ако има основания да се смята, че мнозинството от северноирландските избиратели биха го подкрепили, отбелязва Ройтерс.

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