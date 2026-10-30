Германският топ дипломат се съгласи да се снима с Лавров за разлика от колегата му

Германският външен министър Йохан Вадефул се съгласи на съвместна снимка с руския си колега Сергей Лавров на срещата на Г-20 в Атланта, САЩ. Съвместната снимка е включена в предварителната програма на събитието. За разлика от него германският финансов министър Ларс Клингбайл само месец по-рано се отказа от общата снимка с руския финансов министър Антон Силуанов на министерската среща на Г-20 в Северна Каролина, припомня Bild.

В същото време Вадефул подчерта, че отношенията на Германия с Русия не могат да се смятат за нормални поради войната в Украйна и заплахите за европейската сигурност. Той добави, че "съвместните снимки се правят автоматично", докато "много по-важно е съдържанието на дипломатическите преговори".

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