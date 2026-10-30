България е все по-близо до домакинство на Лигата на нациите във волейбола

Управителният съвет на Българската федерация по волейбол одобри София за град, с който БФВ ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите при мъжете през 2028 г. Предвижда се срещите да се проведат в периода 20-24 май в "Арена София". Управителният съвет определи и Бургас за домакин на кръг от Лигата на нациите при мъжете през 2027 г. България ще приеме срещите от втората седмица на турнира, като предвиденият период е 18–27 юни. За провеждането на състезанието се планира увеличаване на капацитета на "Арена Бургас" от 6300 до 7300 седящи места.

Домакинството на България е пряко свързано с Олимпийските игри

"Решението е свързано със стратегическото значение на 2028 година за българския национален отбор в стремежа му да спечели квота за Олимпийските игри. Лигата на нациите е сред турнирите с най-голяма тежест при формирането на световната ранглиста, която има съществено значение за олимпийското класиране. Затова домакинството на кръг от надпреварата в България би дало възможност на националния отбор да играе пред родна публика в ключов за олимпийската квалификация период", се казва в съобщението на БФВ.

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БФВ продължава да помага на родните клубове

Българска федерация по волейбол продължава своята политика в подпомагането на клубовете в частта с покриване на съдийски такси. В рамките на обсъжданията Съдийската комисия акцентира върху доброто взаимодействие с президента на федерацията Любомир Ганев и членовете на Управителния съвет, както и върху създадените условия за самостоятелна и конструктивна работа. Представителите на комисията подчертаха значението на тази работна среда за последователното изпълнение на поставените цели и за развитието на съдийската дейност в българския волейбол.

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