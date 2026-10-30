Uriah Heep с необичайни изисквания за виното и специално меню за концерта в София

Броени дни остават до концерта на Uriah Heep в София. Легендарната британска рок група ще свири на 6 ноември в "Арена 8888 София" като част от прощалното си турне The Magician’s Farewell. Специални гости на вечерта ще бъдат шотландците Heavy Pettin. Докато организаторите се подготвят за рок събитието, изискванията на двете банди разкриват любопитни подробности за предпочитанията им зад кулисите.

Едно от най-интересните условия на Uriah Heep е свързано с избора на вино. Групата държи на селекция от качествени френски бели вина и италианско червено вино, но част от най-известните сортове са забранени. Сред тях са Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Grigio, Pinot Blanc и Chenin Blanc - Uriah Heep не консумират вино от който и да е от тези видове. Любопитното е това, че Sauvignon Blanc пък присъства в списъка с предпочитани напитки на специалните гости Heavy Pettin, които имат различен вкус от своите колеги.

Освен на виното, Uriah Heep залагат и на класически напитки за една рок банда - уиски, водка, джин и бира. А след края на концерта музикантите трябва да бъдат посрещнати с четири големи пици с различни гарнитури, както и три салати. Изборът на пиците се оставя на тур мениджъра на групата.

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Храната също изисква специално внимание. Основателят и китарист на Uriah Heep Мик Бокс има непоносимост към лактоза и пшеница и не консумира червено месо. Сред предпочитаните от него храни са риба без сос, зеленчуци и салати. Вокалистът Бърни Шоу също има непоносимост към глутен, което налага осигуряването на подходящи алтернативи на обичайните тестени изделия.

Специалните гости Heavy Pettin имат по-различни предпочитания. Освен бяло вино, в техния списък присъстват бира, сандвичи, доматена супа, сирена, сладки и пресни плодове, сред които грозде, ягоди и боровинки. За разлика от Uriah Heep, които са особено взискателни към избора на винени сортове, шотландците залагат на по-непретенциозно меню.

Концертът на 6 ноември е част от прощалното турне "The Magician’s Farewell", с което Uriah Heep поставят край на своите десетилетия на сцената. Българската публика ще има възможност да види легендарната група заедно със специалните гости Heavy Pettin в една рок вечер в "Арена 8888 София". Билетите се продават в мрежата на Eventim и онлайн на eventim.bg на цени от 35 до 85 евро.