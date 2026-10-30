Скандал в Белгия заради скъп самолетен билет на министър

Министърът на правосъдието на Белгия Анелис Верлинден е остро критикувана заради самолетен билет за 11 500 евро, платен от държавния бюджет за нейно задгранично пътуване. Верлинден е трябвало да пътува от Ню Йорк до Абу Даби и е летяла в бизнес класа.

Отбелязва се, че Сметната палата е оспорила този разход, тъй като е надхвърлял определените рамки. Но Верлинден е успяла да издейства отстъпка от своя колега Венсан ван Петегем, министър по бюджетните въпроси. Ван Петегем е поискал преразходът да бъде за сметка на Верлинден, но от кабинета на правосъдния министър не се уточнява кога и как въпросът ще се уреди, съобщиха местни медии.

Миналата година белгийското правителство ограничи разходите за пътувания в чужбина. По-рано това лято, за да пести средства, правителството не изпрати представител за мача на своите национали на четвъртфиналите от Световното първенство по футбол в САЩ.

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