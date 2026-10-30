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70 спасители с ръчна количка се опитват да спасят пиян мъж, качил се на дърво

30 октомври 2026, 14:38 часа 455 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
70 спасители с ръчна количка се опитват да спасят пиян мъж, качил се на дърво

В Саксония 70 спасители са се отзовали на място в труднодостъпна местност, за да свалят пиян мъж от къщичка на дърво. 25-годишният мъж се качил в къщичката на височина 6 метра след парти с приятели, но след това се видял в чудо при опит да слезе и се наложило да идват на помощ от спешните служби.

Заради трудния терен в близост до железопътни линии, спасителите са били принудени да стигнат до мястото с ръчна количка. Специалисти по работа на голяма височина са се изкачили до мъжа, пише "Билд". Мъжът бил свален с носилка и въжета, а след това откаран в болница. 

Тестът показал наличие на алкохол в кръвта му от 2,5 промила, което е съвместимо с тежка алкохолна интоксикация и може да причини сериозни увреждания. В спасителната операция са участвали пожарникари, полицаи, парамедици и специалисти по спасяване на голяма надморска височина.

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Германия Алкохол Пиян Дърво Саксония
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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