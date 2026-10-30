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Три дипломатически трика на Путин: Кая Калас ги посочи, от времето на СССР са (ВИДЕО)

30 октомври 2026, 13:45 часа 944 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Три дипломатически трика на Путин: Кая Калас ги посочи, от времето на СССР са (ВИДЕО)

Всичко ново е добре забравено старо - това важи и за руския диктатор Владимир Путин и дипломатическите му трикове. Според Кая Калас, сегашния външен министър на Европейския съюз, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца Путин прилага дипломатически тактики, които са от съветско време.

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Какви са те, по думите на Калас:

  • Първо: Поставяйте искания и искайте неща, които никога не са били ваши.
  • Второ: Поставяйте ултиматуми и заплашвайте.
  • Трето: Просто чакайте. Защото винаги ще има хора на Запад, готови да ви предложат нещо, което никога преди не сте имали. Затова просто "ги надживейте".

"Нека не даваме това", настоя Калас:

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Отделно, външният министър на ЕС заяви, че заедно със САЩ и Канада, Европа е постигнала много що се отнася до глобални проблеми и въпроси - на принципа "всички заедно". Но с Украйна е по-трудно - а Путин продължава да поставя максималистични искания, като вярва, че времето е на негова страна, защото западната подкрепа ще отслабне колкото повече време минава. "Той много се наслаждава" при различия между САЩ и ЕС, добави Калас по адрес на руския диктатор - ОЩЕ: Кая Калас: Най-бързият път за прекратяване на войната в Украйна не е в отстъпки, а в натиск над Москва

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СССР дипломация Кая Калас руска дипломация
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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