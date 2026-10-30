Три дипломатически трика на Путин: Кая Калас ги посочи, от времето на СССР са (ВИДЕО)

Всичко ново е добре забравено старо - това важи и за руския диктатор Владимир Путин и дипломатическите му трикове. Според Кая Калас, сегашния външен министър на Европейския съюз, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца Путин прилага дипломатически тактики, които са от съветско време.

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Какви са те, по думите на Калас:

Първо: Поставяйте искания и искайте неща, които никога не са били ваши.

Второ: Поставяйте ултиматуми и заплашвайте.

Трето: Просто чакайте. Защото винаги ще има хора на Запад, готови да ви предложат нещо, което никога преди не сте имали. Затова просто "ги надживейте".

"Нека не даваме това", настоя Калас:

☝️ Kaja Kallas names the top 3 Soviet tactics Russia still uses today First: Make demands and ask for things that were never yours. Second: Issue ultimatums and threats. Third: Just wait. Because there will always be people in the West willing to offer you something you never had before. Sounds pretty accurate, doesn't it? — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Отделно, външният министър на ЕС заяви, че заедно със САЩ и Канада, Европа е постигнала много що се отнася до глобални проблеми и въпроси - на принципа "всички заедно". Но с Украйна е по-трудно - а Путин продължава да поставя максималистични искания, като вярва, че времето е на негова страна, защото западната подкрепа ще отслабне колкото повече време минава. "Той много се наслаждава" при различия между САЩ и ЕС, добави Калас по адрес на руския диктатор - ОЩЕ: Кая Калас: Най-бързият път за прекратяване на войната в Украйна не е в отстъпки, а в натиск над Москва

EU's Kaja Kallas: We have been able to stand up to a lot of problems in the world when the U.S., Europe and Canada have all been on one side. Right now, with Ukraine, it's very difficult. Putin is very much enjoying the divide between the U.S. and Europe, hoping that time is on his side and he just has to wait it out. — Clash Report (@clashreport) October 30, 2026