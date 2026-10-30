Тоталитарна държава отново диктува правилата на Световното по щанги! Само Китай ѝ се опъва

Световното първенство по вдигане на тежести през 2026 година започна с позната картина. Северна Корея и Китай установиха пълна доминация в битката за златните медали още след първите два състезателни дни. Двете азиатски държави са спечелили абсолютно всички 15 златни отличия, раздадени до момента, като севернокорейските щангисти имат сериозно предимство. Останалите участници засега трябва да се задоволят със сребърни и бронзови медали.

Северна Корея не оставя почти никакви шансове на конкуренцията

След първите два дни от шампионата в Китай Северна Корея оглавява убедително класирането по медали с 10 златни, 3 сребърни и 3 бронзови отличия, когато се включат както двубоите, така и отделните движения. Домакините от Китай са единствената държава, която успява да се противопостави на севернокорейската доминация в битката за първите места. Китайските състезатели имат 5 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала.

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Така двете държави са спечелили всичките 15 титли, а останалите шест страни с отличия все още нямат нито едно злато. Съединените щати и Китайско Тайпе са с по пет медала, Турция има три, Украйна и Филипините са с по два, а Армения е с един.

Още по-категорична доминация в двубоите

Ако се вземат предвид само медалите в двубоя, които определят световните шампиони в отделните категории, картината е сходна. Северна Корея води с три световни титли, едно сребро и два бронза. Китай е непосредствено след нея с две титли и едно второ място. Това означава, че всички пет световни титли в двубоя до момента са поделени между двете азиатски сили.

Подобно разпределение на медалите не е изненада. Северна Корея и Китай традиционно са сред най-силните нации във вдигането на тежести, особено в по-леките категории.

Предстоят категориите с българско участие

В следващите дни предстоят и по-тежките категории, които могат да променят подреждането в класирането по медали. Българските надежди са свързани най-вече с Карлос Насар, който ще се състезава в категория до 95 килограма на 4 ноември. Христо Христов ще представи страната ни при 110-килограмовите на 6 ноември.

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