Първи резултати от вота:

Паднаха два световни рекорда в една категория на Световното по щанги!

30 октомври 2026, 14:11 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Паднаха два световни рекорда в една категория на Световното по щанги!

Световното първенство по вдигане на тежести през 2026 година вече предложи впечатляващи постижения. В категория до 65 килограма при мъжете бяха подобрени два световни рекорда, при това от един и същи състезател. Севернокореецът Пак Мьонг-джин триумфира със световната титла, след като записа 187 килограма в изтласкването и 331 килограма в двубоя. И двете постижения са нови върхови резултати в категорията. 

Севернокореец постави два световни рекорда 

Пак Мьонг-джин се превърна в големия герой на състезанието до 65 килограма, като спечели златните медали в изтласкването и двубоя. Представителят на Северна Корея постигна 187 килограма във второто движение, с което постави нов световен рекорд. Общият му резултат от 331 килограма също е ново върхово постижение.

Битката за световната титла беше изключително оспорвана, тъй като турчинът Мухамед Фуркан Йозбек остана само на един килограм от шампиона. Той завърши със сбор от 330 килограма и заслужи сребърния медал в двубоя.

Още: Тоталитарна държава отново диктува правилата на Световното по щанги! Само Китай ѝ се опъва

Йозбек

Бронзовото отличие спечели американецът Хамптън Морис, който приключи състезанието с 328 килограма. Морис се пребори и за среброто в изтласкването със 185 килограма, докато Йозбек остана трети в движението със 183 килограма.

Китай взе златото в изхвърлянето

В първото движение най-добър беше китаецът Хъ Юедзи, който постигна 148 килограма и завоюва световната титла в изхвърлянето. Мухамед Фуркан Йозбек остана само на килограм зад него със 147 килограма, а бронзът отиде при друг представител на Китай – Дин Хунцзе, със 146 килограма.

Още: Карлос Насар остана на 1 килограм от световния рекорд и даде ясен знак на съперниците си (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
вдигане на тежести Световно първенство по вдигане на тежести
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес