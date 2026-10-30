Паднаха два световни рекорда в една категория на Световното по щанги!

Световното първенство по вдигане на тежести през 2026 година вече предложи впечатляващи постижения. В категория до 65 килограма при мъжете бяха подобрени два световни рекорда, при това от един и същи състезател. Севернокореецът Пак Мьонг-джин триумфира със световната титла, след като записа 187 килограма в изтласкването и 331 килограма в двубоя. И двете постижения са нови върхови резултати в категорията.

Севернокореец постави два световни рекорда

Пак Мьонг-джин се превърна в големия герой на състезанието до 65 килограма, като спечели златните медали в изтласкването и двубоя. Представителят на Северна Корея постигна 187 килограма във второто движение, с което постави нов световен рекорд. Общият му резултат от 331 килограма също е ново върхово постижение.

Битката за световната титла беше изключително оспорвана, тъй като турчинът Мухамед Фуркан Йозбек остана само на един килограм от шампиона. Той завърши със сбор от 330 килограма и заслужи сребърния медал в двубоя.

Още: Тоталитарна държава отново диктува правилата на Световното по щанги! Само Китай ѝ се опъва

Бронзовото отличие спечели американецът Хамптън Морис, който приключи състезанието с 328 килограма. Морис се пребори и за среброто в изтласкването със 185 килограма, докато Йозбек остана трети в движението със 183 килограма.

Китай взе златото в изхвърлянето

В първото движение най-добър беше китаецът Хъ Юедзи, който постигна 148 килограма и завоюва световната титла в изхвърлянето. Мухамед Фуркан Йозбек остана само на килограм зад него със 147 килограма, а бронзът отиде при друг представител на Китай – Дин Хунцзе, със 146 килограма.

Още: Карлос Насар остана на 1 килограм от световния рекорд и даде ясен знак на съперниците си (ВИДЕО)