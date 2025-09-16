"Алтернатива за Германия" поиска отново отваряне на атомните централи във Федералната република

Съпредседателката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел заяви, че политиката на федералното правителство в областта на енергетиката разорява германските граждани и настоя за подновяване на работата на атомни електроцентрали.

"Над 4 милиона домакинства вече не могат да плащат навреме сметките си за електроенергия", написа Вайдел във "Фейсбук". "Енергийната трансформация, започната от Християндемократическия съюз (ХДС) през 2011 г., разори гражданите, а (канцлерът Фридрих) Мерц продължава това движение в грешната лента. Стига с тези експерименти, да се върнем към чистата и евтина ядрена енергия!", добави Вайдел.

Германските власти изключиха от енергийната мрежа последните три работещи дотогава атомни електроцентрали през април 2023 г., с което се сложи край на продължилото повече от 60 години използване на ядрена енергия в страната.

