Горещи вълни и липса на дъжд: Европа в плен на сушата

Непрекъснатите горещи вълни и недостатъчните валежи са задълбочили сушата в Европа, твърдят европейски учени. Лятото на 2026 г. в Европа доведе до “сложна криза, провокирана от намаляването на продължителните валежи и екстремните горещини“, отбелязват изследователи от международната научна организация World Weather Attribution (WWA). Между април и юни в различни райони на континента - от Португалия на югозапад до Южна Финландия на североизток, паднаха количества валежи, които са под средните равнища. Недостигът на превалявания, който преди не би причинил засушаване, сега доведе до условия на безводие, констатират от WWA. Климатичните промени увеличават проблема със засушаването както в западните, така и в източните региони, наблюдавани от учените, информира ДПА, цитирана от БТА. Още: Загубите на реколта от топлина и суша в Европа са се утроили за 50 години

По-голям риск в Източна Европа

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Сушата оказва сериозен натиск върху селското стопанство, заявиха от WWA. Засушаването на обработваемите земи е пет пъти по-вероятно заради измененията в климата. В Източна Европа този риск е единадесет пъти по-голям, казват учените.

Комбинацията от продължаващите глобални конфликти, най-слабата реколта на царевица във Франция от 50 години насам и загубата на 1 милион хектара в Румъния би могла да доведе до увеличаване на цените на хранителните стоки и да повлияе непропорционално на домакинствата с ниски доходи, допълва ДПА.

Ниските нива на реките са нарушили товарния транспорт, докато липсата на достатъчно вода застрашава производството на ток в регионите, зависими от хидроцентралите. Още: Сушата в Европа е най-лошата за цели 2000 години