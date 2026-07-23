Германската армия ще изтегли два свои военни кораба, разположени близо до Червено море

Германската армия ще изтегли два германски военни кораба, разположени близо до Червено море, предаде Франс прес. Решението беше взето след атаки срещу саудитски петролни танкери, за които отговорност поеха йеменските бунтовници хуси, които са съюзници на Иран. Германия беше пратила двата специализирани кораба – „Фулда“ и „Мозел“ – да участват в международна мисия за разминиране на Ормузкия проток и неговото обезопасяване.

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Тази мисия трябваше да започне при сключване на окончателно споразумение между САЩ и Иран, но тъй като ситуацията в тази насока е нестабилна, двата германски кораба ще бъдат пратени в Средиземно море, заяви германското министерство на отбраната.

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Същевременно Великобритания твърдо осъди атаките на хусите в Червено море и дефинира това като нарушение на международното право, предаде Франс прес. Лондон заяви, че се солидаризира със Саудитска Арабия, чийто танкери бяха атакувани.