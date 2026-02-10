Армения още повече бяга от Русия - подписа първа голяма оръжейна сделка със САЩ

Армения е закупила безпилотни самолети V-BAT (MQ-35A) от САЩ за 11 милиона долара, което е първата ѝ голяма сделка за оръжие с Вашингтон. Тя бе обявена по време на посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс в страната. Ереван е придобил дроновете в рамките на военното и отбранителното партньорство със Съединените щати, обяви министър-председателят Никол Пашинян. Това е част от "дългосрочното ни двустранно сътрудничество в областта на сигурността и военните учения „Eagle Partner“, които се провеждат в продължение на три поредни години", отбеляза той.

Снимка: Getty Images

Пашинян подчерта, че ефективността на тези системи е доказана чрез широко оперативно използване, и изрази надежда, че тяхното придобиване ще допринесе значително за укрепването на отбранителните способности на Армения.

Още: Как Русия създава "двойници" - паралелна реалност от сайтове в Армения

Разширява се партньорството със САЩ, това с Русия избледнява

Премиерът изрази също така надежда, че сделката, реализирана в рамките на програмата на САЩ за продажби на въоръжение в чужбина, ще послужи като основа за разширяване на двустранното сътрудничество в бъдеще, предаде Armenpress.

Междувременно Джей Ди Ванс потвърди на пресконференция, че САЩ са одобрили продажбата на разузнавателни безпилотни летателни апарати на стойност 11 милиона долара.

Armenia buys U.S.-made V-BAT (MQ-35A) drones for $11 million, its first major U.S. arms deal, announced during a visit by J.D. Vance. pic.twitter.com/j7VhoeRQio — Clash Report (@clashreport) February 10, 2026

Споразумението идва на фона на все по-хладните отношения на Ереван с Москва, след като руските миротворци не сториха нищо, за да предотвратят превземането на Нагорни Карабах от азербайджанската армия през есента на 2023 г. Така населеният с етнически арменски анклав премина под контрола на Баку, а десетки хиляди хора се изселиха.

Още: Военен съд в Азербайджан с брутални присъди за бившите лидери на Нагорни Карабах

Армения е в процес на напускане на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) - военен блок, ръководен от Русия, като премиерът Никол Пашинян обяви решението през юни 2024 г. То идва поради неуспеха на съюза да подкрепи Ереван по време на конфликтите с Азербайджан. Официалният процес на оттегляне включва замразяване на участието в ОДКС. Армения вече не участва в дейностите на организацията и не допринася за нея финансово.

САЩ и Армения с ядрено споразумение

Армения и САЩ формализираха и сделка за гражданска ядрена енергия. Споразумението беше подписано от Пашинян и Джей Ди Ванс. Така нареченото Споразумение 123 осигурява правната основа, изисквана от американското законодателство за лицензиране на износа на ядрени материали. Вънс заяви, че рамката може да позволи първоначален износ от САЩ на стойност до 5 милиарда долара, с допълнителни 4 милиарда долара, свързани с дългосрочни договори за доставка на гориво и поддръжка.

Още: В Армения обмислят Министерство на секса заради сексуалното неудовлетворение у жените

Снимка: Getty Images

Пашинян заяви, че споразумението бележи нова фаза в двустранното енергийно сътрудничество. Армения има една атомна електроцентрала, построена от Русия в Мецамор, която е в експлоатация от десетилетия. Правителството разглежда предложения от американски, руски, китайски, френски и южнокорейски компании за изграждане на реактор, който да замести стария. Все още не е обявено решение.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин заяви пред вестник „Известия“, че Москва е подала предложение чрез държавната ядрена компания „Росатом“. Той заяви, че „Росатом“ е готова да продължи с проекта, ако бъде избрана, като се позова на съществуващите технологии и финансови условия, цитиран от Clash Report.

Още: САЩ ще продължат проекта за транзитен коридор през Армения

Междувременно САЩ продължават дипломацията в Южен Кавказ - предстои вицепрезидентът Ванс да посети Азербайджан.