Арменският премиер: Не сме съюзници на Русия във войната

"Във войната с Украйна ние не сме съюзници на Русия. И нашето възприемане на тази война, на този конфликт е тревожно, защото той пряко засяга всички наши отношения", каза Пашинян в интервю за CNN Prima News.

"На Запад забелязват, че сме съюзник на Русия, те го забелязват повече. В Русия виждат, че ние не сме техни съюзници в тази война. А се оказва, че не сме съюзници на никого, което означава, че сме уязвими", смята арменският премиер.

