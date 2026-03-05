Армия, петрол и газ: Путин влезе в небрано лозе (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин увеличи размера на армията си – тази новина беше една от съществените на 4 март, 2026 година, касаеща както войната в Украйна, така и развитието на политиката в Руската федерация, която твърдо държи курс към ескалация. Новината обаче има много характерен нюанс, който определено дава повод за размисъл.

Какъв е той – увеличението на руската армия е от около само 2600 души. Напомняме, че населението в Русия е около 144-146 млн. души.

На този фон, зам.-председателят на Руския върховен съд Владимир Давидов оповести, че в Русия има рекордно малък брой арестанти и затворници. Само 308 000 души лежат в руските арести и наказателни колонии, като в следствените арести бройката е едва 89 000 души т.е. исторически минимум. За сравнение, през 2001 година в руските арести и затвори имало 1,06 млн. души. Според руския опозиционен информационен телеграм канал ASTA, Давидов отбелязва, че преди приблизително 25 години лишаването от свобода е представлявало 40% от всички наложени от съдилищата в Русия присъди. До края на 2025 г. тази цифра е била 26% - законодателството се "хуманизирало". Но въпросът колко затворници и арестанти избраха да отидат да се бият за Путин в Украйна, колко умряха и бяха инвалидизирани там и дали това не дава голямо отражение изобщо не е повдигнат. Давидов обаче казва, че само през 2025 г. са взети над 5000 решения за прекратяване на дела срещу осъдени, подписали договори за военна служба и изпратени да се бият в Украйна.

Путин се излюпи

След като отново известно време руският диктатор избягваше публичността, сега той проведе среща с може би най-верния си съюзник в ЕС – управлението на унгарския премиер Виктор Орбан. Представител на Орбан, традиционно, беше унгарският външен министър Петер Сиярто. Той се наоплаква на Путин как Украйна "отрязала" Унгария от възможността да получава руски петрол, защото не ремонтира петролопровода "Дружба". На 27 януари, при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу Украйна, в Лвовска област руснаците поразиха критична инфраструктура на петролопровода – Сиярто не обели и дума за това. Но Унгария се интересувала да купува още руски петрол и газ – а Путин "дълбокомислено" взе да разсъждава как сега заради войната в Иран си проличало колко грешно било да се реже руския петрол и газ от Запада и затова цените им летели нагоре. Пред придворния кремълски журналист Павел Зарубин, Путин напомни как ЕС мисли да се откаже изцяло от руския газ през 2027 година. Според руския диктатор, можело за Русия да бъде по-изгодно сама да прекрати доставките на газ за европейския пазар и да отиде на "новооткриващи се пазари". Кои са тези пазари и могат ли те да заменят европейският, който преди подпалената от Путин пълномащабна война в Украйна приемаше количества между 155 млрд. кубични метра и 180 млрд. кубични метра газ, а сега приема под 20 млрд. кубични метра газ, естествено руският лидер не коментира, както не коментира защо износът на руски газ към Китай още не се увеличава и "Силата на Сибир 2" не е факт поради исканията на Пекин за преференциално ниска цена и Русия да поеме всички разходи по изграждането на газопровода – ОЩЕ: Русия взриви важен за петролопровода "Дружба" обект в Украйна и удари пътнически влак (ВИДЕО)

Putin accused Kyiv of preparing to sabotage the Turkish Stream and Blue Stream pipelines and called the Mediterranean tanker attack a terrorist act. He said rising European gas prices are driven by global market conditions, not supply cuts, and that rising oil prices are linked…

🤡 Putin is still dreaming of “freezing” Europe



The Kremlin continues to suggest that Russia could abandon European gas markets and shift supplies to “more promising” ones. From Moscow’s perspective, Europeans are unreliable partners: they have openly announced plans to phase… pic.twitter.com/ehC2aDHj0T — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026

На фона на раздумката на Путин с Унгария, друг негов голям съюзник в ЕС – словашкият премиер Роберт Фицо, обяви, че Словакия прекратява споразумението си с Унгария за взаимен обмен на ток. Публичното основание са спрените доставки на руски петрол през "Дружба".

Украинският обмудсман Дмитро Лубинец цитира данни на ООН, според които Русия е екзекутирала 337 украински военнопленници до края на 2025 година и систематично е измъчвала 95% от украинските войници, които е пленила. По данни на офиса на главния прокурор на Украйна, обявени в официалния ѝ канал в Телеграм, руският генерал-майор Сергей Кувалдин е пряко отговорният руски командир за трагедията, при която руска ракета порази детската болница "Охматдит". Кувалдин е следвал заповедите на руското политическо ръководство, казва украинската прокуратура - ОЩЕ: Украйна през 2024 г.: Краят на войната е близо, истинският мир е далеч

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста сериозен спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна наблюдава украинският генщаб. На 4 март е имало 118 бойни сблъсъка, с 26 по-малко спрямо 3 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 238 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 17 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3407 изстреляни снаряда, като това е с около 50 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 9054 FPV дрона, което е с около 600 повече спрямо предходното денонощие и е рекорд, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. За силата на дроновете, поредно доказателство – с помощта им украинската 429-та бригада плени малка руска щурмова група в района на Вовчанск, Южнослобожанското направление:

A Russian assault group near Vovchansk surrendered after a drone strike by Ukraine's 429th Brigade "Achilles" hit their shelter, with four occupants emerging one by one with hands raised. #Ukraine pic.twitter.com/9ifFpwDe8W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2026

Покровското направление отново зае първо място като интензивност на боевете, след 5 дни пауза. За последните 24 часа са отбити 22 руски пехотни атаки там. Още 15 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 14 са били руските пехотни атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област – няма друго направление с двуцифрен брой руски пехотни атаки за денонощието. Руски удари с дронове по позиции в западната част на Гуляйполе подсказват, че украинската армия е напреднала там.

⚔️ Ukraine’s Defense Forces are eliminating the occupiers both on the ground and in the air.



Our soldiers repel assaults, push the enemy out of positions, and destroy their equipment and shelters. In the sky, our UAV operators detect and strike targets before the enemy can even… pic.twitter.com/VrZEpkm5hk — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) March 4, 2026

RU POV - Russian FPV drones (Molniya-2) of 16th CBRN Brigade hit UA position (recorded by 1466th Regiment) - Huliapole, Huliapole direction [47.6597,36.2174] (NO_NAME_GROUP1466-339) pic.twitter.com/AWx3dhn2o1 — Franfran2424 (@franfran2424) March 4, 2026

Още през вчерашния ден и дори по-рано се появиха коментари, че при Константиновка активността на руснаците е доста намаляла спрямо януари и по-голямата част на февруари и това се дължи на комуникационните им проблеми, заради спирането на Starlink. Старши сержант Виталий Пясетцки от 93-та украинска бригада потвърди тази информация, като каза, че руските сили там изпитват сериозни трудности както да нанасят удари с дронове в украинския тил, по украинската логистика, така и да насочват чрез безпилотни летателни системи по-точно артилерийския си огън:

A Starlink outage has paralyzed Russian forces near Kostiantynivka, with a drop in assault activity reported, senior sergeant Vitaliy Pyasetskyi of the 93rd Brigade said. Russia can no longer conduct deep reconnaissance or adjust artillery fire, he said. #Ukraine pic.twitter.com/1A49fL7ygI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2026

Тази нощ, Руската федерация е изстреляла 155 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 100 от тях са клас "Шахед". По предварителни данни са свалени 136 дрона – останалите 18 са успели да нанесат удари на 8 места в Украйна. Според данните на украинската спешна служба, заради руските удари в Одеска област са били подпалени къщи, пожарът е обхванал площ от 250 кв. метра.

"Украинските сили изстрелваха дронове към Новоросийск, Сочи и Крим през целия ден, като повредиха жилищни сгради. Петима души бяха ранени при удар по жилищна сграда във Волгоград. Промишлено предприятие беше повредено в Кировска област" - това гласи частта в дневния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар" за поредната трудна нощ за Русия. Доста сбито – не е отчетено, че Саратов попадна под масирана атака с дронове и имаше прекъсвания на тока в града. В сводката на руското военно министерство за периода от 23:00 часа на 4 март до 7:00 часа на 5 март московско време е отчетено, че над Саратов са свалени 33 дрона, след като общо над контролираната от руснаците територия са свалени 76 дрона. Крим също стана цел на украинските дронове:

It is loud in the Russian city of Saratov this evening. Locals report explosions. Social media users also say that a UAV attack has caused power outages in the city, and that an oil refinery may be under attack. pic.twitter.com/cPU0pZWyYu — WarTranslated (@wartranslated) March 4, 2026

Ukrainian drones are attacking occupied Crimea. In the footage, a Ukrainian drone in the lens of Russian air defense units trying to shoot it down. #Ukraine pic.twitter.com/dbOlKr5y3W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2026