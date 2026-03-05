Спорт:

05 март 2026, 10:00 часа
Украйна стигна до руския генерал, отговорен за удара по детската болница "Охматдит"

Украинските разследващи са идентифицирали руския генерал-майор, отговорен за ракетния удар срещу Националната детска специализирана болница "Охматдит" в Киев на 8 юли 2024 г. Става дума за бившия първи заместник-командир - началник на щаба на далечната авиация на военновъздушните сили на руските Въздушно-космически сили, който в момента заема длъжността командир на далечната авиация на Русия.

Той е координирал действията на подчинените подразделения по време на масираната ракетна атака преди две години като по негова заповед екипажът на бомбардировач Ту-95МС е изстрелял крилата ракета Х-101, срещу детската болница. Това бе обявено в официалния канал на Генералната прокуратура на Украйна в телеграм канала й. Въз основа на събраните доказателства е повдигнато обвинение за нарушаване на законите и обичаите на войната, съчетано с предумишлено убийство (част 2 от чл. 438 от Наказателния кодекс на Украйна).

"Ракетите от този тип са програмирани според предварително определени координати, което показва целенасочения характер на удара по гражданско медицинско заведение", се казва в изявлението.

Припомняме, че при атаката загинаха двама души, единият от които млад лекар, а 34 души, включително 9 деца, бяха ранени. По време на атаката в болницата е имало над 600 деца. Освен човешки жертви, са причинени мащабни разрушения на сградите на болничния комплекс и унищожаване на медицинско оборудване за високоспециализирана помощ на децата.

Елена Страхилова
