Атака с коктейли "Молотов" срещу руски културен център в Прага (ВИДЕО)

27 март 2026, 12:09 часа 238 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Атака с коктейли "Молотов" срещу руски културен център в Прага (ВИДЕО)

В Прага едва не подпалиха така нареченият „Руски дом“. Този център на кремълската пропаганда беше атакуван с коктейли „Молотов“. Нападението е станало вечерта на 26 март.

"Неизвестни лица замеряха сградата на културния център с бутилки със запалителна смес“, разказа директора на институцията Игор Гиренко.

Общо към сградата са били хвърлени шест коктейла "Молотов“. Половината от тях не са избухнали.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
