Войната в Украйна:

"Пеевски се оказва колос на глинени крака": Крум Зарков за политическия трус и изхода от него

20 октомври 2025, 08:10 часа 425 прочитания 0 коментара
"Пеевски се оказва колос на глинени крака": Крум Зарков за политическия трус и изхода от него

От целия този епизод, който започна с изборите в Пазарджик и продължава и днес, губят всички, които се изявиха. Губи Бойко Борисов, партньорите БСП и ИТН. БСП се показа в една унизителна ситуация, а ще видим дали ще загуби и ИТН, който мълчат, но и това е загуба. Губи и Делян Пеевски, който се оказва колос на глинени крака. Оказа се, че дори и да спечели малко, това предизвиква трус в цялата държава. Неадекватно се държат тези, които управляват. Проблемът е Пеевски и това, че народа не иска такъв човек във властта. Грешно е да се вкара Пеевски в управлението. Това ще води само до трусове, независимо дали ще правителството ще оцелее още няколко месеца.

Това мнение изрази в ефира на Нова телевизия бившият министър на правосъдието и депутат Крум Зарков относно трусовете във властта и опита да се вкара ДПС – Ново начало в управлението.

ОЩЕ: Крум Зарков: Няма изненада в Пазарджик, ние не можем да проведем честни избори

"Мислите ли, че има доволен от общото ни управление - убити деца, загинали деца по пътищата? Трябва да разберем, че не можем да решим сами проблемите си. Трябва да има управление и докато е замърсено от въпроса „Мафия ли ни управлява?", няма да се изчистим“, каза той.

По думите му Пеевски участва от самото начало в това управление. Големият въпрос според него е: "Приемливо ли е да ни управлява Делян Пеевски?".

Партия на Румен Радев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

 

Според Зарков една нова пратия, начело с президента Румен Радев, може да е алтернатива на сегашното управление. „Но не вярвам той да може да свърши работата на всички. От 2021 г. сме в политическа турболенция. Дори да оцелее това правителство, то ще е страшна мъка. Политическите актьори на терен не се справят. Трябват нови и Радев е начело“, коментира той.

ОЩЕ: Ще се преформатира ли кабинетът: Коалиционните партньори се събират на извънредна среща

По думите на бившия министър на правосъдието обаче, дорит и радев да излезе на терена и да спечели, това няма да помогне, трябва промяна в мисленето на партиите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов Делян Пеевски Румен Радев Крум Зарков
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес