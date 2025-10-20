"Пеевски се оказва колос на глинени крака": Крум Зарков за политическия трус и изхода от него

От целия този епизод, който започна с изборите в Пазарджик и продължава и днес, губят всички, които се изявиха. Губи Бойко Борисов, партньорите БСП и ИТН. БСП се показа в една унизителна ситуация, а ще видим дали ще загуби и ИТН, който мълчат, но и това е загуба. Губи и Делян Пеевски, който се оказва колос на глинени крака. Оказа се, че дори и да спечели малко, това предизвиква трус в цялата държава. Неадекватно се държат тези, които управляват. Проблемът е Пеевски и това, че народа не иска такъв човек във властта. Грешно е да се вкара Пеевски в управлението. Това ще води само до трусове, независимо дали ще правителството ще оцелее още няколко месеца.

Това мнение изрази в ефира на Нова телевизия бившият министър на правосъдието и депутат Крум Зарков относно трусовете във властта и опита да се вкара ДПС – Ново начало в управлението.

"Мислите ли, че има доволен от общото ни управление - убити деца, загинали деца по пътищата? Трябва да разберем, че не можем да решим сами проблемите си. Трябва да има управление и докато е замърсено от въпроса „Мафия ли ни управлява?", няма да се изчистим“, каза той.

По думите му Пеевски участва от самото начало в това управление. Големият въпрос според него е: "Приемливо ли е да ни управлява Делян Пеевски?".

Партия на Румен Радев

Според Зарков една нова пратия, начело с президента Румен Радев, може да е алтернатива на сегашното управление. „Но не вярвам той да може да свърши работата на всички. От 2021 г. сме в политическа турболенция. Дори да оцелее това правителство, то ще е страшна мъка. Политическите актьори на терен не се справят. Трябват нови и Радев е начело“, коментира той.

По думите на бившия министър на правосъдието обаче, дорит и радев да излезе на терена и да спечели, това няма да помогне, трябва промяна в мисленето на партиите.