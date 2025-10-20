Войната в Украйна:

20 октомври 2025, 08:53 часа 0 коментара
Никол Кидман след развода: Заобиколена от нещата, които са най-важни за нея

Никол Кидман „поддържа позитивно настроение“, след като подаде молба за развод от съпруга си Кийт Ърбан, с когото бяха заедно 19 години. Източници споделиха пред списание People, че носителката на „Оскар“ е „заобиколена от двете неща, които са най-важни за нея – семейството и работата“.

Сега, след скорошно пътуване до Европа, Кидман се е върнала в Нашвил и „поддържа позитивно настроение“. „Тя не е човек, който се задълбочава в съжаления – тя вярва, че всичко се случва с причина“, заяви източникът.

Новината за раздялата на двойката излезе на 29 септември, а съдебни документи потвърдиха, че Никол е подала молба за развод на следващия ден, посочвайки непреодолими различия. В молбата е посочена и официалната дата на раздялата – 30 септември.

Никол и Кийт се ожениха през 2006 г. и имат две дъщери – 17-годишната Съндей Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет. Акрисата е поискала да бъде основният родител, при който ще живеят децата, като част от разводните процедури, пише People.

Новите проекти на Никол

„Тя има страхотно отношение и се чувства много благодарна за живота си. Има няколко предстоящи работни проекта и ги очаква с нетърпение“, каза източник, близък до нея.

Предстоящите проекти на Кидман включват телевизионни адаптации на „Margo’s Got Money Troubles“ и „Scarpetta“, както и трети сезон на „Големите малки лъжи“ и продължение на филма от 1988 г. „Приложна магия“, в който тя ще си партнира отново със Сандра Бълок. На 13 септември Никол обяви в Instagram, че снимките на „Приложна магия 2“ са официално приключили.

Никол за раздялата

В интервю за Harper’s Bazaar, публикувано малко след подаването на молбата за развод, холивудската звезда сподели размисли върху емоционалните предизвикателства на раздялата.

„Има нещо в това да знаеш, че колкото и болезнено, колкото и трудно, колкото и опустошително да е нещо, има начин да го преодолееш. Ще трябва да го изживееш и понякога ще ти се струва непреодолимо. Ще се чувстваш като разбита, но ако действаш внимателно и бавно – а това може да отнеме много време – то ще мине“, заяви тя.

Друг източник, близък до семейството, разказа пред People на 2 октомври, че Никол е била „стресирана, защото е знаела, че раздялата в крайна сметка ще стане публично достояние и се е страхувала от това“.

„Но тя е изненадващо уравновесена и спокойна. Сега, след като вече е публично известно, тя се концентрира само върху бъдещето и момичетата си“, каза източникът.

Източник: БГНЕС

