Борисов на полето на фокусите: Първан Симеонов с визия за стратегията на лидера на ГЕРБ за Пеевски

Най-любопитно е дали Борисов е измислил нещо нестандартно. Това заяви социологът Първан Симеонов, който коментира така хипотезата той да стане премиер или президент след година – дотогава я камилата, я камиларя. Симеонов посочи следното – Бойко Борисов изгори мостовете с ПП-ДБ, с президента нещо да се прави също е абсурд, стеснява му се полето на действие.

В този ред на мисли, Димитър Ганев, също социолог, постави и въпроса – защо в сегашния парламент няма представителство на опозицията в парламентарни комисии? По думите му, тази дългогодишна практика – опозицията да има все пак представителство в управлението, е елиминирана преди 4 години. Защо не и ДПС Ново начало сега да получи такива места – но не смятам, че това нещо ще промени в ситуацията, дори и опозицията, не само ДПС Ново начало, да получи парламентарни комисии, уточни Ганев пред БНТ.

Още: "Пеевски се оказва колос на глинени крака": Крум Зарков за политическия трус и изхода от него

Много сериозен въпрос е при нови избори какво ще е съотношението между ГЕРБ и ДПС Ново начало. Това са партии, тясно свързани с администрацията, с упражняването на власт – ДПС Ново начало почва да се намесва, "да не кажа избутва" ГЕРБ и Борисов ясно е разчел сигналът от изборите за общински съветници в Пазарджик, обобщи Симеонов. Според него, сега Борисов не се цели във фронтален сблъсък, а опитва приобщаване на Пеевски и формацията му. "Едни избори какво ще покажат – най-вероятно по-силен Пеевски ще покажат. Забавното е, че забравихме санкциите "Магнитски", каза още социологът.

За президента Румен Радев, Димитър Ганев смята, че негова партия ще окаже много по-голям ефект, ако се яви за пръв път на избори, които са предсрочни парламентарни, а не местни. И основното притеснение на Борисов, а и на Пеевски, би трябвало да е как участие на формация на Радев ще удари по гласовете за "по-малките партньори" - БСП и ИТН. "Има малко по-вежлив тон, освен това има няколко жеста от страна на президенството - със службите, помилването на Десислава Иванчева, които вероятно са с прицел за втория тур на президентските избори", добави Симеонов по темата затоплят ли се отношенията между ПП-ДБ и Радев. За социолога от ключова важност са президентските избори, защото те са най-силният мажоритарен вот.

Още: Борисов капитулира и не успя да хвърли "бялата кърпа": "Да, България" с решение за политическата криза