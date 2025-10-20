Войната в Украйна:

"Ще продължим да инвестираме в сигурността на хората": Терзиев след смъртта на момче в мол

Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Това се казва в позиция на кмета на София Васил Терзиев във връзка с трагичния инцидент в столичен мол. Градоначалникът заявява, че подобни трагедии ни напомнят "колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни".

Той заявява, че в последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, са положени сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства. "Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ", обясни Терзиев.

"Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре. Ще продължим да инвестираме в превенция, технологии и координация между институциите — така, че всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град. София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства", категоричен е той.

Терзиев изказва и най-искрените си съболезнования на семейството и близките на починалото момче. „Няма по-голяма болка от това да загубиш дете“, казва кметът на София.

