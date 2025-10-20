Понеделник сутрин: Пеевски обяви, че е говорил с Желязков и каза какъв мандат на управлението иска

Лидерът на ДПС Ново начало и депутат в настоящия парламент Делян Пеевски е говорил с премиера Росен Желязков - това съобщиха преди минути от пресцентъра на партията на Пеевски. Според съобщението, Пеевски смята, че сегашното управление трябва да изкара пълен мандат.

Припомняме, че днес, 20 октомври, би трябвало да има срещи на коалиционните партньори в управлението с премиера Желязков. Основни въпроси - ще бъде ли прекроено правителството, ще влезе ли Пеевски официално в него, ще заработи ли пак парламентът. Бойко Борисов вече поиска не ГЕРБ, а всички в управлението поравно да носят отговорност. След нервния му изблик на 14 октомври, когато показа, че е бесен, всички, от които зависи сегашното мнозинство, в един глас заговориха как не е време за предсрочни избори

Пълното прессъобщение

Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората.

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.

За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България.

Мисията на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия.

