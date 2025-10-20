Войната в Украйна:

"Не съм виждал такова политическо животно": Бивш МВР министър за ролята на Борисов и преформатирането на кабинета

20 октомври 2025, 08:29 часа 315 прочитания 0 коментара
"В името на политическото оцеляване и съхраняване, лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов няма да се спре пред нищо. Такъв политически феномен и такова политическо животно, със своето поведение да предизвика всенародни протести, да ги оглави и да излезе победител, не съм виждал. Не съм срещал такъв политически феномен". Това заяви пред bTV бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков за ролята на Борисов в предстоящото преформатиране на властта.

Ново коалиционно правителство

По думите му по-честно е да се направи ново коалиционно правителство, но да внимават останалите коалиционни партньори. Проф. Вучков призова и БСП-Обединена левица, и "Има такъв народ" да внимават да не бъдат изхвърлени от политическата сцена. 

Според него нараства влиянието на санкционирания по "Магнитски" от Великобритания и САЩ лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. 

Проф. Веселин Вучков, като бивш министър на вътрешните работи определи като "пълен провал" работата на МВР по време на проведените местни избори в Пазарджик. 

Той изтъкна, че МВР не се старае да елиминира купения и контролиран вот в полза на една политическа сила. "МВР не е изцяло в завладяната държава, а си има вътрешни съпротивителни сили. Една част от служителите на МВР се подчиняват на законите, но ако се продължава с същата обстановка, може да се окаже, че и вътрешното ведомство ще бъде покварено", каза още проф. Веселин Вучков. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Бойко Борисов Делян Пеевски Росен Желязков 51 Народно събрание 51 парламент преформатиране на кабинета
