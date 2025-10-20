Приятел в нужда се познава: Борисов помага на Пеевски да се размагнетизира

Напъните на Борисов да оцелее от инвазиите на Феномена из герберските територии са героически. То не беше пращане на депутати по избирателни райони, то не бяха люти закани към Желязков, Киселова и други заподозрени. Целта, или поне най-важната цел, разбира се, е да спаси собствената си партия от оглозгване. Но пътят към това минава през реализацията на най-съкровеното желание на Пеевски - да се освободи от санкциите по "Магнитски".

И как може да стане това? Най-прекият път минава през легитимно участие в управлението на страната. Ставайки, примерно, вицепремиер, а защо не дори премиер, той ще се развява насам-натам като представляващ страната ни на най-високо ниво. Така ще може да договаря всичко, за което се сетите, само и само да паднат пустите му санкции. Пък че били те за корупция - кой ще се интересува, да не би само у нас да вирее това нещо? Още: Борисов предложи Пеевски официално да влезе във властта, но "само ако ИТН и БСП са съгласни" (ВИДЕО)

А кой раздаде министерства на концесия?

Гневният Борисов изтърва, вероятно съвсем умишлено, нещо доста интересно - че имало министерства на концесия. Ами има, естествено. Той сега ли го разбра? Сега ли се сети кой дърпа конците на половината държавно управление? Не, просто сега е притиснат да направи нещо, защото Пазарджик беше силен предупредителен сигнал какво го чака на евентуални нови избори. И кой всъщност раздаде министерства на концесия? И срещу какво?

Дааа. Искаш избори? Виж сега какво съм ти приготвил, подхилва се Пеевски. Нещо като пробни изпити беше Пазарджик. Като показно. И Борисов взе завоя по единствения възможен начин - давайки на Новоначалието това, което иска.

И то доволно потрива ръце. Още: Разиграва се план за влизане на ДПС-Ново начало във властта: Говори Атанас Атанасов

Развръзката е логична

Подобна развръзка е напълно логична и никого не изненадва. Борисов едва ли си е мислил, че ще му се размине, като отдаде няколко министерства “на концесия”. Всички знаем, че не му е крив Желязков - хока си го ей-така, за парлама. Не му е крива и Киселова, но вероятно я брои за човек на Пеевски, ерго - трябва да бъде разкарана.

Каквото и да се договорят двамата, държавата си остава завладяна. Без значение кой от тях надделява във временното класиране.

Ако не успее да се размагнетизира, Пеевски тепърва ще разбере това, което Борисов отдавна знае - че всяко класиране е временно.

Автор: Стефан Стефанов