Войната в Украйна:

Искате да гледаме в кристално кълбо и да предсказваме бъдещето

20 октомври 2025, 08:04 часа 333 прочитания 0 коментара
Искате да гледаме в кристално кълбо и да предсказваме бъдещето

Думите от заглавието са на математика и бивш член на Централната избирателна комисия (ЦИК) проф. Михаил Константинов в студиото на bTV. Той заяви, че е ясно, че ще има преформатиране и ДПС-Ново начало ще има участие в парламентарните комисии в Народното събрание. Това е съществено изменение в правителството. Важно е да има хора в ръководството на парламентарните комисии, защото коалицията, която ни управлява, е четворна коалиция. Простата математика показва, че втората партия в коалиция да получи порция от властта, добави той. 

Още: "Всички искат правителство, ама Борисов сам да каже какво да правим": Лидерът на ГЕРБ на мач в Габрово (ВИДЕО)

Политиците ни лъжат и са с гигантско лицемерие

"В момента цари изключително гигатнско лицемерие. Тези със санитарния кордон в момента управляват с Делян Пеевски", посочи Константинов, визирайки парламентарните групи на "Има такъв народ" и на БСП-Обединена левица. 

Още: Ще се преформатира ли кабинетът: Коалиционните партньори се събират на извънредна среща

Той изтъкна, че на парцал в момента е направен и Изборният кодекс. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Михаил Константинов каза и горчивата истина - политиците лъжат обществото. "Ако трябва да умрат или да излъжат, няма да се знае кое е по-важното за тях", добави той. 

Адвокат Петър Славов смята, че е въпрос на време ДПС-Ново начало да предяви претенции за влизане през парадния ход във властта.

Още: Пеевски: Избори няма да има (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Бойко Борисов Михаил Константинов Делян Пеевски Росен Желязков 51 Народно събрание 51 парламент преформатиране на кабинета
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес