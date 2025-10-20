Искате да гледаме в кристално кълбо и да предсказваме бъдещето

Думите от заглавието са на математика и бивш член на Централната избирателна комисия (ЦИК) проф. Михаил Константинов в студиото на bTV. Той заяви, че е ясно, че ще има преформатиране и ДПС-Ново начало ще има участие в парламентарните комисии в Народното събрание. Това е съществено изменение в правителството. Важно е да има хора в ръководството на парламентарните комисии, защото коалицията, която ни управлява, е четворна коалиция. Простата математика показва, че втората партия в коалиция да получи порция от властта, добави той.

Политиците ни лъжат и са с гигантско лицемерие

"В момента цари изключително гигатнско лицемерие. Тези със санитарния кордон в момента управляват с Делян Пеевски", посочи Константинов, визирайки парламентарните групи на "Има такъв народ" и на БСП-Обединена левица.

Той изтъкна, че на парцал в момента е направен и Изборният кодекс.

Михаил Константинов каза и горчивата истина - политиците лъжат обществото. "Ако трябва да умрат или да излъжат, няма да се знае кое е по-важното за тях", добави той.

Адвокат Петър Славов смята, че е въпрос на време ДПС-Ново начало да предяви претенции за влизане през парадния ход във властта.

