Войната в Украйна:

Собственикът на Ботев Пловдив с искане за "Колежа", излезе с призив към кмета на града

28 ноември 2025, 21:53 часа 340 прочитания 0 коментара
Собственикът на Ботев Пловдив с искане за "Колежа", излезе с призив към кмета на града

Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“, което притежава 100% от акциите на клуба, излязоха с декларация, в която искат незабавно да бъде подписан договора за Етап 2 за завършването на "Колежа". Според двете организации забавянето е необяснимо и противоречи на обществения интерес. Те излизат и с призив към кмета на града Костадин Димитров да изпълни функциите си на възложител.

Декларация на Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“

„Днес Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“ излязохме с официална декларация по повод коментарите на кмета относно строителството на стадион „Локомотив“. Подкрепяме развитието на спортната инфраструктура в Пловдив – за всички клубове. Но има въпрос, който вече месеци стои без отговор и засяга хиляди хора", започва позицията.

Днес Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“ излязохме с официална декларация по повод коментарите на кмета...

Posted by Сдружение ПФК Ботев on Friday, November 28, 2025

"Защо Община Пловдив все още не е подписала договора за Етап 2 на стадион „Христо Ботев“, при положение че обществената поръчка е приключила, има класиране и всички административни изисквания са изпълнени?", питат авторите.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Нашите призиви са ясни:

- Кметът да изпълни функциите си на възложител.

- Да бъде предотвратено напрежение сред жълто-черната общност.

- Да се подпише незабавно договорът за Етап 2 – в съответствие със закона и резултатите от процедурата", обясняват от Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“ и завършват с: "Чакаме конкретни действия. В интерес на града“.

ОЩЕ: ЦСКА потрепери, но продължи да лети! Годой спаси "армейците" срещу Ботев Пловдив с гол в края

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ботев Пловдив Колежа
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес