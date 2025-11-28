Собственикът на Ботев Пловдив с искане за "Колежа", излезе с призив към кмета на града

Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“, което притежава 100% от акциите на клуба, излязоха с декларация, в която искат незабавно да бъде подписан договора за Етап 2 за завършването на "Колежа". Според двете организации забавянето е необяснимо и противоречи на обществения интерес. Те излизат и с призив към кмета на града Костадин Димитров да изпълни функциите си на възложител.

Декларация на Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“

„Днес Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“ излязохме с официална декларация по повод коментарите на кмета относно строителството на стадион „Локомотив“. Подкрепяме развитието на спортната инфраструктура в Пловдив – за всички клубове. Но има въпрос, който вече месеци стои без отговор и засяга хиляди хора", започва позицията.

"Защо Община Пловдив все още не е подписала договора за Етап 2 на стадион „Христо Ботев“, при положение че обществената поръчка е приключила, има класиране и всички административни изисквания са изпълнени?", питат авторите.

"Нашите призиви са ясни:

- Кметът да изпълни функциите си на възложител.

- Да бъде предотвратено напрежение сред жълто-черната общност.

- Да се подпише незабавно договорът за Етап 2 – в съответствие със закона и резултатите от процедурата", обясняват от Сдружение „Ботев 1912“ и Сдружение „ПФК Ботев“ и завършват с: "Чакаме конкретни действия. В интерес на града“.

