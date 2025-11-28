Войната в Украйна:

Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет

28 ноември 2025, 21:44 часа 210 прочитания 0 коментара
Да се оттегли един бюджет легална процедура няма. Версиите са две - или се започва нов бюджет от Министерския съвет, което е най-чистата процедура, но това означава, че бихме имали нов бюджет през март. Другата чисто парламентарна техника е когато се постигне някаква нова точка на консенсус между политически партии, между работодатели и синдикати, надявам се и между по-големи групи в обществото, нова версия на бюджета, далеч по-приемлива, ново заседание на бюджетна комисия и гледане в зала. Това коментира в студиото на "Панорама" по БНТ вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

"В годините назад винаги, когато някой се е опитвал да усили гласа си чрез протест - вижте ни, забележете ни, не сме съгласни, не сме доволни, сме се опитвали да вземем мерки. Проблемът на този бюджет, който е обект на ревизиране в момента е, че прилича на бюджета за предишната година, на бюджета на по-предишната година и за още по-предишната година. Той следва същия модел", посочи той.

Дончев заяви, че никой не е искал да отнема социални придобивки в този бюджет, но въпросът е дали може да се движим в режим на непрекъсната експанзия на социалните разходи. Социалните разходи са 20% от БВП и 41% от бюджета, поясни той.

Освен предложението за увеличение на данък "дивидент" да отпадне, пенсионните осигуровките да се вдигнат не с 2%, а с 1% и изцяло да отпадне т. нар. СУБТО, Дончев каза, че и трите неща са възможни, но смята, че ще има още промени: "И синдикалните, и работодателските организации, екипът на Министерство на финансите и всички партии работят в творчески режим. Възможни са и други промени, да бъде намерена нова точка на равновесието, защото очевидно старата точка на равновесието, която беше намерена не се хареса на много хора."

Според вицепремиера всички разходи в бюджета са важни. От кого колко вземаш, какво е нивото на солидарност в обществото, колко даваме на тези, които имат нужда, колко получават тези, които се трудят за държавата - този баланс е много труден, но той става още по-труден, защото не се прави от учени, а се прави от политици, от партии, които имат различни виждания по скалата ляво - дясно, допълни Дончев.

Елин Димитров
