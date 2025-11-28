Студио Actualno:

Клуб от Втора лига остана без подкрепа от общината: служители, треньори и футболисти са без заплати

28 ноември 2025, 22:01 часа 441 прочитания 0 коментара
Клубът от Втора лига Янтра Габрово излезе с позиция, в която написа, че Общинският съвет на Габрово оставя клуба без финансова подкрепа. Всички служители на клуба, включително треньорите и футболистите, няма да получат своите възнаграждения преди последните два мача от полусезона. Според позицията на „ковачите“ финансовата помощ им е била обещана в началото на годината, но общинските съветници са я отхвърлили. Янтра излезе и с обвинение, че е направен опит за разединение на публиката в Габрово.

Янтра Габрово: „Общински съветници оставиха Янтра без подкрепа“

Ето какво написаха от клуба: „В разгара на най-силния сезон за габровския футбол от три десетилетия насам, общински съветници оставиха Янтра без подкрепа. Преди последните два двубоя на ОФК Янтра за 2025 година – двубои, които могат да се окажат решаващи в битката за върха – служителите на клуба, включително футболистите и треньорският щаб, ще останат без своите възнаграждения. Причината е вчерашното решение на Общинския съвет – Габрово, в което част от общинските съветници отхвърлиха искането за допълнителната финансова помощ, обещана още при приемането на бюджета в началото на годината.

Янтра Габрово

„Направи се опит спортната общност в града да бъде разделена и противопоставена“

Клубът е спазил всички законови изисквания за отчетност и е предоставил документите, изисквани от общинската администрация. По една или друга причина, част от съветниците обаче гласуваха против и поставиха клуба в трудна ситуация. Но ударът не спря дотук – направен беше и опит спортната общност в града да бъде разделена и противопоставена. Ние обаче показахме, че спортът в Габрово е единен. Че клубовете и техните спортисти се подкрепят, уважават и защитават взаимно. И затова от сърце благодарим на всички, които в този труден момент застанаха редом до нас със солидарност и разбиране.

„Въпреки безразличието, ние няма да се отклоним от пътя си“

Благодарим и на тези съветници, които ни подкрепиха. Въпреки безразличието към най-успешния сезон на ОФК Янтра през последните 30 години, ние няма да се отклоним от пътя си. Клубът ще намери сили и начин да продължи битката за челните позиции. Янтра е кауза. Янтра няма да се предаде. Благодарим от сърце на привържениците, които винаги са с нас – в радост и трудности, в победи и изпитания!“, завършиха от Янтра.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Янтра Втора лига
