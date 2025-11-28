Огромен пожар: Пламна завод в града, в който произвеждат руските дронове "Шахед"

Огромен пожар възникна в завод в руския Алабуга в Татарстан. Според първоначалната информация, гори част от едноименния завод за акумулатори в града, в който се произвеждат и руските дронове "Шахед". За момента не е ясна каква е причината за пожара.

Огънят е обхванал над 1000 кв. м. на склад за съхранение на акумулатори в специалната икономическа зона „Алабуга“, съобщават местните медии. Заради стихията самостоятелно обекта са на пуснали над 300 души.