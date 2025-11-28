Войната в Украйна:

Огромен пожар: Пламна завод в града, в който произвеждат руските дронове "Шахед"

28 ноември 2025, 21:57 часа 307 прочитания 0 коментара
Огромен пожар: Пламна завод в града, в който произвеждат руските дронове "Шахед"

Огромен пожар възникна в завод в руския Алабуга в Татарстан. Според първоначалната информация, гори част от едноименния завод за акумулатори в града, в който се произвеждат и руските дронове "Шахед". За момента не е ясна каква е причината за пожара. 

Огънят е обхванал над 1000 кв. м. на склад за съхранение на акумулатори в специалната икономическа зона „Алабуга“, съобщават местните медии. Заради стихията самостоятелно обекта са на пуснали над 300 души.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия пожар война Украйна украински дрон Шахед Алабуга
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес