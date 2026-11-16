Спорт:

Мелони е още по-притисната да спре военната помощ за Украйна

16 ноември 2026, 14:17 часа 1075 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мелони е още по-притисната да спре военната помощ за Украйна

Лидерът на крайнодесните в Италия Роберто Ваначи настоява за прекратяване на военната помощ за Украйна в замяна на подкрепата за правителството на Джорджия Мелони преди изборите в Италия през 2027 година, пише Politico - ОЩЕ: Мелони плаща политическа цена за подкрепата за Украйна: Обяви ще продължи ли

Ваначи също така настоява за депортиране на около 2,4 милиона мигранти и прекратяване на подкрепата на Италия за Зелената сделка на ЕС. 

Партията на Ваначи "Национално бъдеще" се радва на около 7% подкрепа в социологическите проучвания, което потенциално усложнява пътя на Мелони към формиране на парламентарно мнозинство без нея. Крайнодесният лидер твърди, че не иска партията му да участва в бъдещо правителство, но възнамерява да влияе на политиката на въпросното правителство отвън.

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Парламентарните избори в Италия по план трябва да се проведат през есента на следващата година, но имаше спекулации, че Мелони може да ги изтегли и през пролетта като политическа маневра да си осигури повече подкрепа.

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Междувременно, европейският външен министър Кая Калас настоя, че Русия пак играе позната дипломатическа игра - Европа да предложела нещо за мир, защото не го е направила досега, след като Кремъл започна войната в Украйна. "Те стартираха войната в Украйна, те са агресорът", подчерта Калас преди срещата на европейските външни министри - ОЩЕ: Болезнен удар: ЕС санкционира известни руски тролове, пропагандисти и хакери

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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