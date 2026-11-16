Мелони е още по-притисната да спре военната помощ за Украйна

Лидерът на крайнодесните в Италия Роберто Ваначи настоява за прекратяване на военната помощ за Украйна в замяна на подкрепата за правителството на Джорджия Мелони преди изборите в Италия през 2027 година, пише Politico - ОЩЕ: Мелони плаща политическа цена за подкрепата за Украйна: Обяви ще продължи ли

Ваначи също така настоява за депортиране на около 2,4 милиона мигранти и прекратяване на подкрепата на Италия за Зелената сделка на ЕС.

Партията на Ваначи "Национално бъдеще" се радва на около 7% подкрепа в социологическите проучвания, което потенциално усложнява пътя на Мелони към формиране на парламентарно мнозинство без нея. Крайнодесният лидер твърди, че не иска партията му да участва в бъдещо правителство, но възнамерява да влияе на политиката на въпросното правителство отвън.

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Парламентарните избори в Италия по план трябва да се проведат през есента на следващата година, но имаше спекулации, че Мелони може да ги изтегли и през пролетта като политическа маневра да си осигури повече подкрепа.

Междувременно, европейският външен министър Кая Калас настоя, че Русия пак играе позната дипломатическа игра - Европа да предложела нещо за мир, защото не го е направила досега, след като Кремъл започна войната в Украйна. "Те стартираха войната в Украйна, те са агресорът", подчерта Калас преди срещата на европейските външни министри - ОЩЕ: Болезнен удар: ЕС санкционира известни руски тролове, пропагандисти и хакери

EU's Kaja Kallas: The Russians are saying that they are waiting and that the Europeans have not offered them anything. This is exactly the playbook they always use. Suddenly, it becomes our responsibility to offer them something, even though they started the war. https://t.co/DFGmK6K3ah — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026