България иска две руски банки с български собственици да отпаднат от санкциите на ЕС (ВИДЕО)

България настоява две руски банки, контролирани от български компании, да бъдат извадени от новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това потвърди външният министър Велислава Петрова в Брюксел, където участва в среща на първите дипломати на държавите членки. По думите ѝ, двете банки са извадени от списъка - тя направи аналогия с подобно искане на Франция, което също е било удовлетворено.

Освен разширяването на санкциите срещу Москва, министрите обсъждат и нова финансова подкрепа за Украйна преди настъпването на зимата. Очаква се в сряда Европейската комисия да представи предложение за заем от 45 млрд. евро за Киев.

Кои са банките и защо София иска изключение

Става въпрос за руската Първа инвестиционна банка, която няма връзка с българската банка със същото име, и Инвестиционна корпоративна банка. По думите на Петрова и двете финансови институции са мажоритарно притежавани от български компании. Още: Държавата продължава да крие кой е решил да защитим руски олигарх от санкции

Руската ПИБ е собственост на "Старком" - дружество на бизнесмените Асен Христов и Кирил Бошов, свързани с "Еврохолд". Инвестиционна корпоративна банка пък е собственост на "Химимпорт".

Основният аргумент на българската страна е, че евентуалното санкциониране на двете институции може да се окаже в полза на руската държава, вместо да я ощети.

"Тези банки са българска собственост, собственост на български компании. Те не оперират с финансови средства на хора, които попадат в санкционни списъци. В голяма степен начинът, по който те са структурирани в Руската федерация, не им позволява те да изнесат своите инвестиции там. Ако бъдат санкционирани тези банки, единственото, което ще се случи, е, че те ще влязат във владение на руската държава и съответно ще загубят своя актив. Това ще е контрапродуктивно, защото всъщност вместо да има щети и ограничения за руската страна, всъщност ще бъде приход", заяви Петрова. Още: Бензин и дизел - зле с производството. Депозити изтичат: Числата за Путинова Русия

От "Старком" твърдят, че след началото на руската инвазия в Украйна и въвеждането на санкциите са изгубили контрола над банката и възможността да се разпореждат с акциите си. Заради това през 2023 г. дружеството е отчело загуба от 4.63 млн. лв. (около 2.37 млн. евро).

В отчет, публикуван в края на 2025 г., се посочва, че "Старком Холдинг" продължава да притежава 93.2% от ПИБ, но не може да управлява инвестицията си "заради геополитическата ситуация и ограничителните мерки, въведени от ЕС и Русия във връзка с военния конфликт между Русия и Унгария".

Нова архитектура за сигурност в Европа

"Важното е, че се стигна до някакво решение - дали е оптимално, не съм сигурна", посочи Петрова относно въпроса с ролята на Европа в преговорите за мир с Украйна. От думите ѝ излезе, че България е искала институции на ЕС да представят Европа в преговори с Русия, но щом се е решило 8 представители да представят Стария континент, "така да бъде" - ОЩЕ:

"Вече има ахритектура за сигурност в Европа - тя е както по линия на ОССЕ, така и по линия на НАТО. Не мисля, че форматът е проблемът, а по-скоро при какви условия функционира тази архитектура за сигурност и има ли готовност за намиране на общи решения или по-скоро конфликтът ще е водещ подход", каза Петрова по въпроса с "новата архитектура за сигурност на Европа", като не забрави да уточни, че Русия е член на ОССЕ и нещата там не вървят.

ЕС подготвя нов заем за Украйна

Предстоящото предложение на Европейската комисия за заем от 45 млрд. евро за Украйна също ще бъде сред темите на разговорите в Брюксел. Решението за отпускането на средствата обаче се очаква да бъде взето на извънредна среща на върха в края на следващата седмица. Още: Банкова паника в Русия: Хората теглят милиарди, Кремъл остава без пари за войната и уволнява банкери

Европейските лидери ще разгледат финансовата подкрепа за Киев заедно с многогодишната финансова рамка на ЕС.

Петрова отново заяви, че България не желае да предоставя военна помощ на Украйна, за да остане фокусът върху дипломатическите усилия за постигане на мир. В същото време тя подчерта, че страната ни не може да се откаже от подкрепата за Киев заради българската общност там, която определи като най-голямата историческа общност на граждани на държава членка на ЕС в Украйна.