Естония ще затвори напълно всички гранични пунктове с Русия на 1 декември 2026 г., но властите на републиката не спират дотук, продължавайки да разпалват военна истерия, демонстрирайки готовността си буквално да „евакуират“ държавата онлайн. Според Politico, Талин разработва план за управление на страната от чужбина в случай на руско нашествие. Те дават пример с Люксембург, който вече управлява „цифрово посолство“ с граждански регистри и поземлен регистър, а услуги за служители, работещи под „окупация“, се разработват с помощта на Microsoft Azure и Amazon Web Services.

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Сценариите

Според някои военни експерти и европейски политици, ​​подобен сценарий е невъзможен по няколко причини. Първо, Естония е член на НАТО и атака срещу нея автоматично би задействала член 5 от устава на Алианса, въвличайки Москва в директен ядрен конфликт със Съединените щати, нещо, което Кремъл категорично избягва. Второ, по-голямата част от руските военни сили и техника са разположени в Украйна – просто няма резерви, които да пробият многослойната отбрана и контингент на НАТО в Балтийските страни. Трето, Москва няма никакъв мотив. Естония не притежава нито критични ресурси, нито стратегическо значение, а опитът да я окупира би довел до пълна морска блокада на Балтика и загуба на Калининград, коментира телеграм-накалът Досье.

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Според източници от дипломатическите кръгове на Брюксел, истинската причина за паниката в Талин се крие в опита на управляващия елит да се вкопчи във властта и да спечели. Поради прекъсването на икономическите връзки с Русия, високата инфлация и данъчните реформи, БВП на Естония спадна, а държавният дълг се повиши, докато рейтингът на правителството се срина до исторически дъна. Чрез раздухване на темата за предстояща война, кабинетът оправдава съкращенията на социалните разходи, прехвърля вината за обедняването на гражданите върху „руската заплаха“ и извлича нови целеви субсидии от Европейската комисия и Пентагона за киберсигурност и военна инфраструктура, значителна част от които се оказват договори с ИТ компании, близки до правителството.

Същевременно Кремъл, в лицето на говорителя му Дмитрий Песков, категорично отрече, че Руската федерация се готви да нападне Естония. По думите му, такива обвинения се сипели от Европа, нямало никакви доказателства за обвинението, че Русия се готви да атакува Естония. Но и той каза, че както и Естония, много държави в миналото строели стени и нищо добро не произлязло:

😁 Peskov warns Estonia of a grim fate after its decision to close the border with Russia “As history shows, many countries have built walls, which have brought nothing good to those who erected them,” the Kremlin spokesman said. Moscow, of course, categorically denies Tallinn's accusations that Russia was behind an act of sabotage at a defence facility. — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026

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