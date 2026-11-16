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Литва: Европа трябва да включи руското разузнаване ГРУ в списъка на терористичните организации

16 ноември 2026, 15:20 часа 353 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Литва: Европа трябва да включи руското разузнаване ГРУ в списъка на терористичните организации

Време е Европа да сложи руското разузнаване (ГРУ) в списъка на терористичните организации, тъй като Русия отдавна спря да се крие зад посредници. Това заяви литовският външен министър Кястутис Будрис в социалната мрежа Х, като по отношение на руските саботажи той конкретно визира осуетения в Естония опит за саботаж, оранизиран от ГРУ, срещу Threod Systems в нощта срещу 14 ноември.

"Русия вече не се крие зад поставени лица. Следите водят директно към ГРУ. Когато държавна разузнавателна служба организира палежи в Европа, това не е "хибридна дейност". Това е държавно спонсориран тероризъм.

Време е да спрем да се крием зад евфемизми. Европа трябва сериозно да обмисли включването на ГРУ и други руски разузнавателни и охранителни структури, замесени в саботажни операции, в списъка с терористични организации. Русия прибягва към саботажи, когато се проваля на бойното поле. Тъй като не успява да сломи волята на Украйна, Кремъл се опитва вместо това да сплаши и дестабилизира европейските общества.

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Урокът е прост: всеки руски саботаж в Европа трябва да има по-висока цена за Русия", пише топ дипломатът на Литва.

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Естония Русия Литва ГРУ саботаж руско разузнаване война Русия НАТО
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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