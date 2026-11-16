Литва: Европа трябва да включи руското разузнаване ГРУ в списъка на терористичните организации

Време е Европа да сложи руското разузнаване (ГРУ) в списъка на терористичните организации, тъй като Русия отдавна спря да се крие зад посредници. Това заяви литовският външен министър Кястутис Будрис в социалната мрежа Х, като по отношение на руските саботажи той конкретно визира осуетения в Естония опит за саботаж, оранизиран от ГРУ, срещу Threod Systems в нощта срещу 14 ноември.
"Русия вече не се крие зад поставени лица. Следите водят директно към ГРУ. Когато държавна разузнавателна служба организира палежи в Европа, това не е "хибридна дейност". Това е държавно спонсориран тероризъм.
Време е да спрем да се крием зад евфемизми. Европа трябва сериозно да обмисли включването на ГРУ и други руски разузнавателни и охранителни структури, замесени в саботажни операции, в списъка с терористични организации. Русия прибягва към саботажи, когато се проваля на бойното поле. Тъй като не успява да сломи волята на Украйна, Кремъл се опитва вместо това да сплаши и дестабилизира европейските общества.
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Урокът е прост: всеки руски саботаж в Европа трябва да има по-висока цена за Русия", пише топ дипломатът на Литва.
#Lithuania commends #Estonia’s security and law enforcement services for swiftly thwarting the GRU-orchestrated sabotage attempt against Threod Systems on the night of 14 November. Russia is no longer hiding behind proxies. The fingerprints lead directly to the GRU. When a state intelligence service orchestrates arson attacks in Europe, this is not “hybrid activity”. This is state-sponsored terrorism. Time to stop hiding behind euphemisms. Europe should seriously consider listing the GRU and other Russian intelligence and security structures involved in sabotage operations as terrorist organisations. Russia turns to sabotage when it fails on the battlefield. Unable to break #Ukraine’s will, the Kremlin seeks to intimidate and destabilise European societies instead. I express my full solidarity with my friend 🇪🇪 Foreign Minister @Tsahkna and all the people of Estonia. Our response must be clear: stronger support for Ukraine, greater pressure on Moscow, and real consequences for those directing and carrying out these attacks. The lesson is simple: every Russian act of sabotage in Europe must carry a higher cost for Russia.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 15, 2026
След опита за палеж: Естония се готви да затвори границата си с Русия